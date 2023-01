Cómo impactan los multivitamínicos en las personas que los consumen todos los días

Suplementar la alimentación con nutrientes que no se incorporan por la dieta se ha vuelto un hábito para muchas personas. Qué aportan y quiénes deben consumirlos

Bien sabido es que una alimentación variada y equilibrada es el camino hacia una nutrición óptima, que se traducirá en buen estado de salud física y mental.

En el último tiempo, muchas son las personas que optan por suplementar su alimentación —con o sin indicación médica— debido a que consideran que no están incorporando desde la alimentación la cantidad suficiente de nutrientes críticos, ya sea vitaminas, minerales, o proteínas.

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), un tercio de los estadounidenses incluyen multivitamínicos y minerales (MVM) en su rutina de bienestar, lo que se traduce en un exponencial aumento en las ventas de estos productos en los últimos años.

Y si bien muchas marcas promueven el consumo de MVM para mejorar la energía, el rendimiento atlético y la inmunidad, una revisión publicada en la revista Nutrition reveló que el cuidado de la salud general y la prevención de enfermedades son las principales razones por las que las personas los toman de forma rutinaria.

Cuando los nutrientes no se incorporan desde la alimentación, muchas veces es necesario suplementar con MVN (Getty)

Así y todo, los especialistas aseguran que mantener una alimentación regular llena de granos integrales, proteínas magras, frutas, verduras, frutos secos y semillas puede hacer que un MVM sea innecesario. El punto es la cantidad, ya que de cara a un estado óptimo de salud, importa tanto qué se come, como cuánto. Y allí es donde radica —según los especialistas— la justificación del consumo de suplementos alimenticios.

Qué son los multivitamínicos

Un artículo publicado en el sitio Eating Well enumeró algunas de las consecuencias de consumir un MVM todos los días

Los suplementos minerales multivitamínicos (MVM) son suplementos dietéticos que contienen combinaciones únicas y equilibradas de vitaminas, minerales o ambos, en las que cada nutriente ayuda a satisfacer una necesidad dietética específica.

La mayoría son de venta libre, y se encuentran disponibles en formas de cápsulas, gomitas, polvo para diluir o líquido. Y mientras que la persona promedio busca multivitaminas para mejorar su salud, otros grupos pueden tener un alto riesgo de mala nutrición y tener una mayor necesidad de ellas. Kelsey Lorencz es nutricionista y dietista registrada y consideró que “para la mayoría de las personas, un multivitamínico no es necesario, pero para algunos, como los adultos mayores, las personas que experimentan poco apetito o dificultad para comer una dieta balanceada, debido a una enfermedad o incluso al embarazo, un multivitamínico puede ayudar a llenar los vacíos nutricionales”.

Tomarlos todos los días, ¿sí o no?

Los especialistas aconsejan siempre optar por marcas conocidas, y productos certificados por el organismo regulador de salud de cada país (Getty)

A la hora de incorporar este tipo de suplementos a la alimentación diaria, los especialistas recomiendan analizar pros y contras.

Un artículo publicado en el sitio Eating Well enumeró algunas de las consecuencias de consumir un MVM todos los días.

– Mejor funcionamiento del sistema inmune

Algunos nutrientes esenciales como el zinc, la vitamina C y la vitamina D juegan un papel importante en el mantenimiento de una función inmunológica saludable. La falta de estos nutrientes hace que a su cuerpo le resulte más difícil combatir las enfermedades: las deficiencias de zinc y vitamina C, por ejemplo, pueden causar estrés oxidativo, que ocurre cuando los antioxidantes y los radicales libres del cuerpo están desequilibrados, lo que provoca inflamación y enfermedades. En tanto la vitamina C es mucho más que una vitamina, es un antioxidante que ayuda a eliminar los radicales libres dañinos que pueden causar estragos en la salud inmunológica.

Entre sus beneficios, la vitamina D es estudiada por sus funciones en la regulación de la función intestinal. Un artículo publicado en 2020 en el American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology demostró que cuando falta en el organismo, la carencia de esta vitamina puede causar inflamación, lo que puede conducir a enfermedades crónicas.

La vitamina C es uno de los considerados nutrientes esenciales (Getty)

– Síntomas gastrointestinales

En la columna de las contras, tomar un multivitamínico diario podría causar problemas estomacales dependiendo de los niveles de nutrientes que posea. “Si una persona los está tomando en grandes dosis y su cuerpo no necesita más, puede experimentar efectos secundarios leves como náuseas o malestar estomacal”, según explicó la nutricionista Melissa Mitri.

En un multivitamínico, los nutrientes que pueden causar síntomas gastrointestinales en dosis altas —ya sea diarrea, náuseas, vómitos, malestar o estreñimiento— son el hierro, magnesio, vitamina C, zinc, y calcio.

– Aumentar los niveles de energía

“Las personas que comienzan a complementarse con un multivitamínico y tienen una deficiencia específica pueden sentir una diferencia en su nivel de energía, pero no está garantizado”, sostuvo Mitri.

Según un estudio publicado en Nutrition & Metabolism, halló que la suplementación con MVM aumentó el gasto de energía, redujo el estrés y cansancio mental. Además, algunas deficiencias, como la de hierro, pueden disminuir los niveles de energía, lo que hace que las personas se sientan lentas y cansadas.

Durante el embarazo, es normal que las mujeres necesiten suplementar algunos nutrientes (Getty)

– Embarazos más saludable

El ácido fólico, el hierro, el DHA, la colina y el yodo son nutrientes vitales que todo embarazo necesita y se encuentran en muchas vitaminas prenatales. Las mujeres que dan a luz y los bebés corren un alto riesgo de sufrir deficiencias de nutrientes, y alrededor del 28% de los embarazos tienen deficiencia de hierro en el último trimestre.

Los datos disponibles respaldan que la suplementación con MVM durante el embarazo puede reducir las posibilidades de complicaciones durante esa etapa como anemia, discapacidad intelectual, diabetes gestacional y defectos del tubo neural.

– Menor nivel de ansiedad

Los trastornos de la salud mental como la ansiedad están en aumento en todo el mundo.

Afortunadamente, la nutrición puede influir de manera positiva tanto en este como otros desafíos psicológicos, aseguran los que saben. Así lo demostró, entre otros, un estudio publicado en Current Developments in Nutrition en 2019, que luego de analizar los efectos de la toma de MVM en estudiantes universitarios vieron que quienes los consumían experimentaron una disminución significativa de la ansiedad.

Muchas veces los suplementos ayudan a equilibrar una dieta carente de nutrientes (Getty)

Más reciente en el tiempo, un estudio de 2021 publicado en Frontiers in Psychiatry encontró que las altas dosis de vitamina D mejoraron efectivamente los síntomas de ansiedad.

– Mejor función cerebral

Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los EEUU, el olvido, la falta de concentración y los problemas para aprender son signos típicos del deterioro cognitivo que en la mayoría de los casos acompaña al envejecimiento.

La buena noticia es que nuevas investigaciones sugieren que las multivitaminas pueden ayudar a contrarrestar estos desafíos debido a que agudizan la función cerebral.

La revista especializada Alzheimer’s & Dementia publicó el año pasado un artículo según el que “la suplementación diaria con MVM mejora el poder cerebral a través de la función ejecutiva. La función ejecutiva ayuda en la memoria, la atención, la planificación y el enfoque”.

Sobre el final, los especialistas destacaron que a la hora de pensar en suplementar la alimentación con MVM, las personas deben consultar a su médico, quien conocerá su historial de salud y seguramente indicará en primera instancia un chequeo completo para conocer en detalle el perfil nutricional y conocer cuáles son las necesidades concretas, si es que las hay. Por último, aconsejan siempre optar por marcas conocidas, y productos certificados por el organismo regulador de salud de cada país.