«El Estado plurinacional sigue manteniendo los mismos males agravados»

Discurso del presidente:

1. Se repite una monotonía de cifras y proyectos que la ciudadanía no entiende porque no la ve en su estado de bienestar y necesidades: El litio no se ve en Potosí, el mutún no se ve en Santa Cruz, la salud no se ve en los hospitales, la educación no se en las escuelas , las obras no se en infraestructura, etc.

2. 14 años de vigencia de la CPE aún se llame Estado plurinacional, los males siguen siendo los mismos y agravados: abuso desde el poder, ineficiencia, corrupción, impunidad, narcotráfico y prebendalismo.

3. El presidente demuestra una visión atrofiada del poder: cree que el gobierno es el Estado y el proceso de cambio es propietario del país, incluido sus habitantes, bienes y riquezas. Por ello, le habla sólo a una parte del país que comulga con el proyecto autoritario del MAS.

4. El Estado de derecho, la corrupción, la impunidad, el abuso de poder y la justicia, seguirán siendo parte de la confrontación cotidiana de los bolivianos. Por ello, existe un llamado proceso de cambio agotado que será demostrado en la voluntad de los ciudadanos en las próximas urnas.

5. No está Evo Morales, el Estado cambió sólo de directivos. El gobierno sigue gobernando para sus organizaciones afines, manejadas a destajo por intermedio de la prebenda. Existe una exclusión de los bolivianos que no comulgan con sus ideas y acciones. Por eso a ellos se los amenaza, no se los convoca a dialogar.

José Luis Santistevan J.

