Una mirada al Presupuesto General del Estado gestión 2023

Como cada año ya escuchamos varios comentarios, expuestos en notas de prensa, entrevistas en diferentes medios de comunicación, etc. en los cuales se habla del Presupuesto General del Estado Gestión 2023 (PGE 2023), en los cuales se afirman varios temas; como por ejemplo «PGE 2023 no se ajusta a la realidad del país», “Diputados opositores ven un Presupuesto General de la Nación centralista”, entre otros, sin embargo, existen aseveraciones que pueden desorientar al pueblo boliviano, ciudadanos de a pie que realizan sus labores en diferentes sectores de la economía, desde altos empresarios, hasta las caseritas de tiendas de barrio, que con su trabajo apoya a la reactivación de nuestra economía, pero con tantas afirmaciones, tanto a favor como en contra, se encuentran desorientados y no saben qué esperar para la siguiente gestión.

Por consiguiente, quiero aportar con una mirada de lo que todos debemos saber acerca de nuestro PGE 2023, y como dato principal se encuentran los objetivos del mismo, los cuales son:

Garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones.

Fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad.

Continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes.

Consolidar la política de acceso universal y gratuito a la salud y educación.

Estos objetivos resumen las metas para fortalecer la capacidad productiva de la economía boliviana en la gestión 2023. Por tanto, revisamos algunos datos que nos ayudarán a comprender mejor como se encuentra formulado el mismo.

El Presupuesto Consolidado de la gestión 2023 continúa apoyando a la inversión pública la cual alcanza a $us.-4.006 Millones, donde claramente se puede advertir que se está priorizando la inversión en el sector productivo con $us1.671MM el cual representa el 42% del total de la inversión, donde se encuentran todos los proyectos agropecuarios, de industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía; el sector de infraestructura a $us.-959MM con el 24%, en el cual se encuentra los proyectos de comunicaciones, recursos hídricos y transporte, y el sector social a $us1.024MM que significa el 26% del total registrado, donde se encuentran los proyectos de educación, cultura, salud, seguridad social, deportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda; aclarando que los sectores de infraestructura y productivo, contribuyen de manera directa al crecimiento de la economía boliviana, incrementando la utilización en mano de obra, con un efecto directo en la reducción del desempleo y al bienestar social del país.

Adicionalmente, es necesario aclarar que del PGE 2023 consolidado, se destina el 10.8% a Educación y el 10.1% a Salud, frente a un 1.8% para Defensa y otro 2.2% para Gobierno, datos que nos muestran que el Gobierno está priorizando los sectores más importantes de la sociedad, además que dichos recursos van en beneficio de la población de los 9 departamentos de Bolivia.

Esta solo es una mirada a lo que se tiene programado en el PGE 2023, el cual, en el marco del Modelo Económico