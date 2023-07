Arranca la séptima edición de la Liga Nacional

Fantasmas Morales Moralitos defenderá su corona contra otros 15 clubes que lucharán por el título y la clasificación a la Copa Libertadores de 2024. El torneo comienza este jueves

Fuente: Prensa Federación Boliviana de Fútbol

El club orureño Fantasmas Morales Moralitos iniciará la defensa del título de la Liga Nacional de Futsal, el principal torneo del país, en la séptima edición del torneo que arrancará este jueves con la presencia de 16 equipos en busca del campeonato y de clasificarse a la Copa Libertadores de América 2024.

“Tenemos todo listo para el inicio del torneo. Para esta versión el nuevo equipo es el orureño Morales Moralitos, que salió campeón de la Copa Simón Bolívar. Habrá un descenso directo y dos indirectos”, explicó Errol Mendoza, presidente de la Comisión de Futsal de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El pandino Joyas Sport fue el que descendió para este año al no presentarse a un partido de la Liga Nacional, mientras que el tarijeño Nantes y Antofagasta de Sucre lograron mantener la categoría para la presente temporada tras ganar los partidos por el indirecto.

“Está planificado que el torneo se dispute hasta principios de diciembre”, agregó.

El campeonato

Los 16 equipos fueron divididos en cuatro grupos de cuatro. En el A están: Fantasmas Morales Moralitos (de Oruro), San Martín de Porres (Tarija), Lizondo (Sucre) y La Prensa (Yacuiba).

En el B figuran: Petrolero (Yacuiba), Proyecto Latin (La Paz), Universitario y Antofagasta (ambos de Sucre).

Los equipos del C son: Víctor Muriel (Cochabamba), Agua Santa (Oruro), Adutoys (La Paz) y Nantes (Tarija).

Mientras que en el D jugarán: CRE (Santa Cruz), Concepción (Potosí), Wolf Sport (La Paz) y Morales Moralitos (Oruro).

Se jugarán partidos de ida y vuelta hasta septiembre. Los dos primeros de cada serie pasarán a la segunda fase en la que se conformarán dos grupos de cuatro.

Igual serán encuentros de ida y vuelta y los dos mejores accederán a las semifinales y luego la final.

Primera fecha

En la primera jornada tres grupos tendrán acción, ya que descansará el D. Se jugará desde este jueves hasta el sábado.

Los partidos del A se desarrollarán el jueves: Fantasmas Morales Moralitos vs. La Prensa (19.00, en el Palacio de los Deportes) y Lizondo vs. San Martín (21.00, Jorge Revilla Aldana).

El viernes serán los encuentros del B: Antofagasta vs. Universitario (19.00, Jorge Revilla Aldana) y Proyecto Latin vs. Petrolero (21.00, Julio Borelli Viterito).

Un partido del C será el viernes: Nantes vs. Agua Santa (20.00, Los Chapacos) y el otro será el sábado, Adutoys vs. Víctor Muriel (19.00, Julio Borelli Viterito).