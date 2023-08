Caso Marset: Ministro del Interior de Uruguay se reúne con viceministro boliviano Jhonny Aguilera

“Uruguay está coordinando acciones con Bolivia, estamos dando información y recibiendo información, con el Paraguay también y esta es la forma de coordinar acciones en base a la información”, indicó Heber.

No obstante, que la justicia uruguaya no esté requiriendo a Marset no significa que en ese país no puedan ejecutar su captura, ya que la Policía Internacional (Interpol) emitió un sello rojo en su contra.

El sello rojo es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar.

