Del Castillo sobre Quintana: “Hemos recibido peores insultos de otros contrabandistas”

El exministro de la Presidencia cuestionó la gestión del titular de Gobierno y éste le respondió en una conferencia de prensa.

eju.tv

Baldwin Montero Plaza / La Paz

“Como Ministro de Gobierno y en atención a que realizamos nuestro trabajo, hemos recibido peores insultos de otros contrabandistas. Por lo tanto, no nos vamos a referir a ese tema”, declaró este lunes el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en respuesta a las recientes afirmaciones del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien lo llamó “patán” y descalificó su trabajo al frente de esa cartera de Estado.

El 27 de julio de 2008, un convoy de 33 camiones evadió un puesto de control en Pando argumentando que tenían permiso del entonces ministro Quintana. Posteriormente, fueron retenidos cerca de la población de Santa Rosa del Abuná, de donde tras permanecer un mes rebasaron al control aduanero y huyeron con los camiones y la mercadería de contrabando.

El general en retiro César López, quien fue presidente de la Aduana, denunció este hecho, cuya investigación finalmente no llegó a ninguna parte.

El ministro Del Castillo identificó esta vez a Quintana como contrabandista, luego de que el extitular de la Presidencia se refiriera a su trabajo durante una entrevista en la radio cocalera Kausachun Coca.

“El tema del narcotráfico en Bolivia está careciendo de la suficiente capacidad de entender el fenómeno geopolítico de las drogas, es lo que no tiene el Gobierno, y obviamente su ministro de Gobierno (Del Castillo), que es un patán que está destruyendo al país. Está destruyendo la reputación del país desde el Ministerio de Gobierno. El caso más emblemático es el caso Marset y cuántos casos más habrá de acá en adelante. Pero el tema es que ni el Ministerio de Gobierno ni el Gobierno, ni el presidente (Luis Arce) obviamente, no tienen la suficiente claridad, conocimiento e información acerca de la nueva geopolítica de las drogas”, declaró.

No es la primera vez que desde el oficialismo recuerdan a Quintana el caso de los 33 camio0nes de contrabando. En septiembre del año pasado, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Andrés Flores dijo que Quintana no tiene moral para criticar la gestión del presidente Luis Arce porque en la crisis política del 2019 fue uno de los que se escondió y le pidió responder por los cuestionados camiones de contrabando durante su gestión.

“Pretende dañar la imagen a nuestro presidente Lucho (Arce) y del compañero David (Choquehuanca), eso no vamos a permitir como legisladores. Más al contrario, él no tiene ninguna moral de cuestionar a nuestro Presidente, él tiene que responder por los 35 camiones que en su gestión como ministro ha dañado a nuestro país; por lo tanto, no tiene moral el señor Juan Ramón de la Quintana”, sentenció.