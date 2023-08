Legisladores del Chapare se estrellan contra Del Castillo y rechazan que vincule a esa región con el narcotráfico

El senador Leonardo Loza cree que el ministro de Gobierno comete un acto de discriminación contra el Trópico de Cochabamba

eju.tv

Baldwin Montero Plaza / La Paz

En una conferencia de prensa en la que insistieron en referirse al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como “Sonia”, y lo acusaron de ineficiencia en la lucha contra el narcotráfico, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del Chapare de Cochabamba lo acusaron de discriminar a esa región pretendiendo vincularla con el narcotráfico.

Lo hicieron un día después de que la autoridad del Gobierno presentara un informe sobre la situación de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia y revelara que entre el 80% y el 90% de los laboratorios y fábricas de droga destruidos desde la gestión 2020 se encuentran en el municipio de Villa Tunari, en la provincia Chapare del Trópico de Cochabamba.

El senador Leonardo Loza, quien además es dirigente de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, lamentó que Del Castillo retome el libreto que era utilizado por los gobiernos neoliberales para atacar a esa región del país, donde según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) el 94% de la coca que se produce no pasa por el mercado legal de Sacaba, lo que significa que se destinaría al narcotráfico.

“Igualito que los políticos de ese entonces atacan al Trópico de Cochabamba, dañan al Trópico de Cochabamba, discriminan al Trópico de Cochabamba, calumnian a la región del Trópico de Cochabamba, atacándonos, acusándonos o intentando relacionarnos con el tema del narcotráfico. No hay ninguna diferencia con esas políticas neoliberales de todos los días atacar y atacar a la región del Trópico de Cochabamba”, afirmó.

Observó además que Del Castillo no precise datos y únicamente “mediatice” algunos datos con el objetivo de afectar al Chapare. “Supuestamente han intervenido no sé cuántos centros de laboratorios del narcotráfico, pero no tenemos hasta este momento ninguna información de cuántos detenidos hay o cuántos kilos de cocaína han decomisado. Pareciera que lo arman todo para atacar a Villa Tunari, para atacar a la Federación Trópico”, afirmó.

Según la Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de la Hoja de Coca 2021-2025 presentada por Del Castillo, en el periodo 2006 – 2010 se reportaron 19.428 personas aprehendidas, entre 2011 y 2015 la cifra llegó a 19.509 y en el periodo 2016-2019 un total de 15.228 personas aprehendidas. El 2020 se reportaron 2.513 personas aprehendidas por delitos de narcotráfico.

Al igual que Loza, el diputado Gualberto Arispe cuestionó a Del Castillo por atacar “de forma frontal” al trópico de Cochabamba y consideró que lo hace para “lavar su ineptitud en la lucha contra elo narcotráfico” y para mantener su cargo.

“El libreto del Gobierno se ha convertido en atacar al Movimiento Al Socialismo. Eduardo Del Castillo, o la denominada Sonia, hace el trabajo de la oposición boliviana”, afirmó.

Loza también se refirió a Del Castillo como Sonia, que es un nombre que utilizaría el actual titular de Gobierno, según una denuncia atribuida al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien se encuentra prófugo de las autoridades bolivianas hace exactamente un mes.