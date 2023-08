“Si quieren su monopolio tendrán que pagarme”, dueño de Amaszonas anuncia juicio por $us 50 MM contra el Estado

Mauricio Souza anunció que las demandas serán interpuestas en tribunales de Estados Unidos y Baasil si acaso las aeronaves de la empresa no vuelven a volar

eju.tv

Baldwin MOntero Plaza / La Paz

Visiblemente molesto por cómo está manejando el gobierno boliviano el caso de la empresa aérea Amaszonas, su propietario, el brasileño Mauricio Souza, anunció un juicio contra el Estado por $us 50 millones de dólares, si acaso no se cumple con la decisión de la justicia y se reponen las matriculas para que las aeronaves de esta empresa vuelvan a volar.

Dijo que, si el objetivo es insistir con el cierre de su empresa para consolidar el monopolio estatal, eso tendrá un costo que se definirá en tribunales de Estados Unidos y Brasil, tal como lo establece el contrato que firmó esta empresa con la firma que les alquilas las aeronaves: GY Aviation.

“Toda mi inversión tiene que volver, porque si el gobierno quiere cerrar mi compañía para poner su compañía que era una compañía ineficiente, delante de todo es tener su monopolio, va a tener que pagarme porque voy a demandar en Nueva York al Estado boliviano y en Brasil, en Río de Janeiro , donde está la recuperación judicial de la compañía. Estamos hablando de una cifra total de demandas por 50 millones de dólares norteamericanos”, anunció en una entrevista en la red televisiva DTV

Explicó que esta será la salida que tomarán las dos firmas propietarias de Amaszonas, que son la norteamericana Nella Airlines Group y la brasileña Voy- Nella.

Dijo además que es lamentable la manera en que se está manejando este caso para poner trabas a Amaszonas y forzar su cierre, como por ejemplo el constante cambio de argumentos que utiliza el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

“Todas las semanas se cambia la excusa, la anterior semana era que no teníamos seguro, presentamos nuestra póliza vigente hasta 2024 y ahora se cambió la excusa después de un fallo judicial ¿Qué más va a pasar? Nada, porque usted no cumple la ley, porque trabaja como un niño que se esconde atrás de una mesa y pone a sus abogados adelante y sale con discursos, pero no presenta papeles, yo sí”, dijo.

Pese a que Amaszonas ganó un amparo constitucional para seguir operando en el país, no volverá a volar hasta que consiga la autorización de los dueños de los aviones, según una resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En un comunicado, la línea aérea anunció: “Queremos informales que estamos a la espera del cumplimiento por parte de la DGAC de la tutela del amparo constitucional otorgado a favor de Amaszonas por la Sala Constitucional Tercera de El Alto”.

Video: DTV