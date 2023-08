“Soy inocente de los cargos que me inculpan”: Angélica Sosa se declara inocente tras conocerse la acusación formal por el caso ítems fantasmas

Juan Carlos Fortún

Fuente: El Deber

“He servido a mi ciudad, a los vecinos que pasan tantas necesidades de las que nadie da razón. He servido con el corazón y con mi propia vida sin escatimar esfuerzos, he servido a Santa Cruz con mi mejor trabajo, haciendo realidad obras verdaderas, que no son promesas, que son realidades. Asumí el liderazgo frente al covid, evitando muertes y dolor, buscando soluciones que nadie podía dar ante la pandemia que causó luto y dolor a tantas familias”, dice parte de la carta.