El Tipnis sufre otra puñalada, la minería ilegal ingresó a la reserva

En octubre de 2011, el Tipnis fue declarado zona intangible y se detuvo la ejecución la construcción de una carretera que pase por medio de la reserva. Empero, en años posteriores se dieron leyes para reactivar este proyecto carretero, hasta el momento no se ha concretado y la obra no ha avanzado, aunque existe la construcción de puentes que conecta el Chapare con el sur del Tipnis.

“La presión por los proyectos extractivistas es cada vez más fuerte. Todos los países de la cuenca amazónica sienten esa misma tensión. Eso pasa en el Tipnis y es lamentable que ahora la minería este ingresando. La minería mata los ríos, podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua. Eso deben entender los del Gobierno, las cooperativas y las empresas del exterior que están en nuestras cuencas”, afirmó Alex Villca, líder indígena de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

El dirigente sostuvo que diferentes sectores se sumarán por la afectación al área protegida y a su vez Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Si no hay cumplimiento de las autoridades gubernamentales no descartan una movilización hacia la ciudad de La Paz.

Segundo, demandan que mientras no se resuelvan los conflictos de límites, avasallamientos, asentamientos ilegales, la consolidación de la autonomía y no se realice la consulta previa libre e informada no permitirán la construcción de ningún tipo de proyecto. Tercero, exigen que cualquier obra o proyecto ejecutado al interior de sus comunidades debe cumplir las normas ambientales y debe ser aprobado por las organizaciones orgánicas de TIPNIS.