Evo Morales asegura que hay un plan Lucho 2025-2030 y Del Castillo 2030-2035

Según el jefe masista, ya en 2021 se comenzó a trabajar en la estrategia para buscar la reelección de Luis Arce Catacora.

Baldwin Montero Plaza / La Paz

Una vez más, haciendo referencia a fuentes que estarían dentro del Gobierno, pero que no identifica, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, aseguró este domingo que existe un plan que promueve la reelección del presidente Luis Arce Catacora para que gobierne el país hasta 2030 y que además incluye un binomio para la gestión 2030-2035, que estaría conformado por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Dijo que en enero de 2022 ya había recibido la copia de un plan para la repostulación de Arce en 2025 y que entre abril y mayo del mismo año recibió la confirmación de ese plan de voz de una trabajadora del Ministerio de Gobierno que luego fue despedida del cargo. Aseguró que la información que recibió incluye el dato del binomio 2030-2035.

“Entre abril o mayo, a una semana de su expulsión del Ministerio de Gobierno, estaba en la casa, en Villa Tunari, con el mismo documento. Me explicó en detalle cómo en 2021 el ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) ha instruido este plan Lucho 25-30, Lucho Presidente, 30-35 (Del) Castillo presidente con Andrónico Rodríguez, me dijo en detalle, a mí me ha sorprendido”, afirmó en su programa dominical en radio Kausachun Coca.

Morales observó en reiteradas oportunidades el trabajo de Del Castillo, de quien además pidió su salida del gabinete de ministros, pero Arce ratificó a esta autoridad incluso luego de que la bancada “evista” en el legislativo logró su censura. Entretanto, Rodríguez es el delfín político del jefe masista.

Según el expresidente, que asegura no estar en campaña pero promueve la idea de que los sectores sociales le están pidiendo que “salve a Bolivia por segunda vez”, en agosto de este año presentó este plan en una reunión del Pacto de Unidad, donde se encontraba el Presidente y algunos de sus ministros, además del denominado “Plan Negro”, que definiría una estrategia para destruir su imagen incluso apelando a asuntos personales.

Dijo que en esa oportunidad Arce se comprometió a investigar lo del Plan Negro, mientras que respecto a su candidatura opinó que es falso sostener que no está en campaña. En la semana, el Presidente ofreció una conferencia de prensa y cuando fue consultado sobre su eventual repostulación, contestó: “El hablar de candidaturas no está en este momento en nuestra agenda, tengo que atender lo que está ocurriendo en el país, preocuparme por lo que está ocurriendo”.

El MAS convocó a un ampliado ordinario para la primera semana de octubre en la localidad de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, donde los asistentes esperar declarar a Morales como el “candidato del bicentenario”.