Pink, la acróbata del pop que vive en una granja, ama andar desnuda y a los 44 vuela sobre la cabeza de sus fans

En marzo de 2020 contrajo Covid 19 y se sentía tan mal que modificó su testamento. Como logró superar una depresión y el deterioro físico que la obligó a operarse la cadera y espalda. El nuevo álbum, una gira veraniega y festiva y su resurrección que la encuentra más fuerte que nunca

Mientras que algunos músicos encuentran irresistible lanzarse sobre el público como si se tratara de una piscina, la cantante norteamericana Pink desde hace tiempo que redobla la apuesta y se tira de cabeza y con los pies atados desde el techo del escenario. No conforme, después sobrevuela a la multitud extasiada, avanzando con volteretas que la ponen de cabeza. Todo mientras canta. Pruebas aéreas de un show circense o del estilo Fuerza Bruta, porque Pink además de una eximia cantante, es una acróbata aérea experimentada.

La cantante, llamada Alecia Beth More y nacida el 8 de septiembre de 1979 en Pensilvania, Estados Unidos hoy cumple 44 y su cuerpo atlético, en plena forma la llevó este año a protagonizar la portada de la revista Women’s Health USA. En la entrevista que concedió dijo que ella es una especie de número de circo. “Es estimulante. En cada actuación hago cosas nuevas, así que siempre intento superarme. Y va a empezar a ser muy difícil hacerlo porque ya he hecho las cosas más locas”. ¿Qué se siente ahí arriba, volando a 12 metros por segundo por encima de todo el mundo?, le preguntó la periodista. Y ella responde: “Empiezo al final del escenario, y pienso: ¿Cuándo se tomó Willow la medicina para el resfriado por última vez? Y luego me pasa por la cabeza que puede que la niña esté triste. Entonces me suben a un aparato y… ¡¡¡Ahh!! Ya no estoy triste!!! Es increíble”.

Para estar en formar en esos conciertos, la cantante entrena su cuerpo a diario con diferentes disciplinas. Alterna yoga, pilates, cardio kickboxing entre otras. Su férrea disciplina se la atribuye a haber crecido en una familia de militares y también por haber competido en gimnasia. “Me gusta ser fuerte. Me identifico con mi núcleo, mi intuición y mi fuerza. Tengo pies anchos y grandes. Soy bajita (mide 1,63 mts) pegada al suelo, rápida y ágil”. Lo más difícil fue aprender a cantar colgada boca abajo, mientras le lanzaban pelotas al estómago, reveló.

Su gira llamada Summer Carnival, la lleva como su nombre lo indica solo por el hemisferio norte, tanto en Norteamérica como Europa (aunque sumó fechas también en Australia). El año pasado tuvo una operación de cadera y una doble sustitución discal en la espalda. Durante la pandemia, como muchas personas, aumentó de peso y eso afectó sus articulaciones. Este show a todo color, que según la artista es una fiesta del amor, llega como un renacer tras la pandemia, período en el que estuvo bastante deprimida. Temió por su vida, por la de su hijo menor y además, perdió a su papá que luchaba contra un cáncer hacía 8 años.

La cantante y compositora Pink posa para una fotografía con su esposo Carey Hart y sus dos hijos Willow y Jameson mientras recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, EE.UU., el 5 de febrero de 2019. REUTERS/Mike Blake

Cuando ella y su hijo menor Jameson contrajeron Covid-|19 en marzo de 2020 creyó que no sobrevivirían. Le dijo a la radio IHeart que la había pasado tan mal que reescribió su testamento y llamó a una amiga para que le dijera a su hija Willow cuánto la amaba. Pink, que padece de asma, tenía motivos para entrar en pánico. Una noche se despertó sin poder respirar y si poder estar sin su inhalador. “Fue entonces cuando me empecé a asustar mucho”, señaló la artista. Y, sin poder contener el llanto al recordar la incertidumbre que pasó esos días, viendo a su hijo vomitar mientras se quejaba de sus dolores en el pecho, agregó: “Esta es la cosa más aterradora por la que he pasado en toda mi vida”,

Pink suele escribir sus sentimientos en su cuenta de Instagram. Recientemente le dedicó un posteo a su papá diciendo cuánto lo extraña. “A veces odio cómo el tiempo vuela”, expresó. Pink dice que intenta recordar los momentos felices, más allá de que tenga tendencia a recordar lo malo.

Actualmente vive en una granja en el norte de Santa Bárbara con su marido el ex corredor de motocross Carey Hart, con quien está casada desde el 7 de enero de 2006. Después de estar al borde del divorcio y hacer terapia de pareja tuvieron a su hija Willow, de 12 años y a Jameson, de 6. Sobre el matrimonio dijo alguna vez: es horrible, maravilloso, consuelo y rabia. Es amar a otra criatura falible mientras tratas de amarte a ti mismo”.

Al cursar el embarazo de su segundo hijo, Pink compartió una imagen de su torso desnudo, tapándose los pechos con las manos dibujadas con henna, mientras su hija detrás abrazaba su panza. En la granja la familia pasa bastante tiempo desnuda y eso le trajo problemas en las redes sociales. Fue atacada en Instagram por exponer a sus pequeños hijos que estaban sin ropa y ella ni se había percatado. Lo que no soportó fue la violencia con la que fue tratada.

Por esta situación, se vio obligada a borrar la imagen y volver a subirla cubriendo los genitales de su hijo de dos años con un tachón, y dejó un mensaje por el malestar vivido: “Hay cosas que están increíblemente mal en todos ustedes. ¿Hablando sobre el pene de mi bebé? ¿Sobre la circuncisión? ¿En serio? Como cualquier otra madre que está en la playa, ni siquiera me di cuenta de que se había sacado el pañal, expresó con furia. “Lo borré porque son todos jodidamente repugnantes. Y ahora apago mis comentarios y sacudo la cabeza ante el estado de las redes sociales y los guerreros del teclado”.

El marido de Pink, Carey suele envolverla en escándalos por su gusto por las armas de fuego. En 2017 publicó una imagen de su arma, mientras estaba acompañado por ella y sus dos hijos. En 2018, amenazó de muerte a saqueadores que buscaban sacar provecho de la tragedia de los incendios en California. Mientras algunas celebridades de Hollywood perdieron sus mansiones entre las llamas, otros como Carey salieron a defenderla a punta de pistola. “Desgraciadamente la gente toma ventaja ante las crisis de los demás. Mientras los incendios en Malibu han ardido, algunos locales han luchado para defender sus propiedades contra el fuego.Han habido avistamientos de saqueadores entrando a las casas”, dijo en las redes. Y agregó un mensaje que fue una amenaza: “Saqueadores serán disparados en el lugar”.

Nuevo álbum y gira

Pink presentó este año el noveno álbum de su carrera, Trustfall, que para ella es el mejor que hizo en toda su carrera. Contiene las emociones vividas de los últimos tiempos, que oscilan entre la alegría y la tristeza. También en su cuenta dijo estar decepcionada con la cobertura que la prensa le dio a su álbum. Y que le dieron más importancia a una anécdota que contó sobre una pelea que tuvo con Cristina Aguilera al sentarse accidentalmente en su silla mientras trabajaban juntas y ésta se enojó. “Si bien parte de la responsabilidad recae en mí y en mi incapacidad para mentir y mi extraña habilidad para compartir en exceso, mi verdadera decepción radica en el hecho de que el arte nunca puede ser el centro de atención cuando eres mujer”, manifestó la estrella pop que logró a lo largo de su carrera entrar con 15 temas los Top 10 de los Billboard Hot 100, y además fue reconocida con tres premios Grammy.

La autencidad es su sello. Ya puede verse en su pelo, siempre corto, a veces con crestas, con su típico rubio, o de colores fantasía como el rosa, que peina con formas. Nunca intentó ser otra. Ser auténtica es su lema de vida. No le preocupa ser espontánea y a su fans lo celebran. Los seguidores de sus inicios, vieron en ella la contracara de las chicas perfectas como Britney Spears y Cristina Aguilera a principios del milenio. En una canción de 2002, Don´t let me get me, menciona a la princesa del pop: “Cansada de que me comparen con la maldita Britney Spears. Ella es tan linda. Eso simplemente no soy yo. Doctor, doctor, ¿podría recetarme algo? Un día en la vida de otra persona”.

En los Billboards Music Awards de 2021 dio un espectáculo aéreo junto a su hija Willow, que dijo es todo lo contrario a ella. Mientras ella piensa en voz alta, su hija es introvertida. En esa misma gala, recibió de manos de Jon Bon Jovi un Icon Award, un reconocimiento a artistas destacados que alcanzaron la excelencia en las listas de Billboard. Fue la décima artista en recibirlo. Durante la entrega le dijo al cantante se lo aceptaba como “una disculpa”. En ese momento, le dijo que de niña estaba enamorada de él. “Tenía 8 años cuando arranqué tu poster de la pared y te reemplacé con Sebastian Bach. Me alegro de que hayas encontrado el amor, pero me rompiste el corazón”.

No es la primera vez que sale a la luz uno de sus amores platónicos. En el programa de Jimmy Kimmel contó que tenía dos, Michael Keaton y Johnny Depp. El presentador, que ya lo sabía, le hizo pasar un mal momento porque mientras la estaba entrevistando entró en el estudio el actor de Piratas del Caribe. Lo primero que hizo la cantante fue esconder su cara ruborizada. Incendiada ante millones de personas, porque quedó en evidencia cuánto le gusta él. “Esto es horrible. Chicos, esto apesta. Los odio, los odio”, exclamó. Pink no sabía dónde esconderse. Los famosos también tienen sus amores platónicos con otros famosos. Aun casados.

A Depp lo había conocido en otra situación también incómoda. Coincidieron en una tienda de discos cuando estaba acompañada por su marido y al verlo, ella se escondió detrás de un pila de discos. “Yo no quería conocerlo. Mi marido hizo que lo conociera”, compartió la anécdota con Kimmel, que también resultó ser desagradable para ella porque los nervios le jugaron una mala pasada. “No salió bien… Me acerqué a él y le dije: ‘Oye, vi Alice y voy a estar escribiendo una canción’ y él me respondió ‘¿viste a Alice Cooper?’ Y le contesté: ‘No, vi la película Alice”- explicó Pink.

Si bien sus amores platónicos y su pareja actual son hombres, la cantante contó alguna vez que su primer amor fue una mujer. “Mi primer gran amor fue una chica que me dejó por mi hermano. Nos tomábamos de la mano y nos besábamos pero ella me dejó por mi hermano”, dijo y agregó: “La mayoría de mis amigos son gays, y yo he tenido mis momentos”.