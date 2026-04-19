El bloque oficialista del presidente Rodrigo Paz conquistó solo dos de las nueve gobernaciones

Tras la conclusión de la segunda vuelta se completó la configuración política en el país; los candidatos del bloque partidario del presidente Rodrigo Paz ganaron solo en dos de las nueve gobernaciones.

Los gobernadores electos aliados al oficialismo: Jesús Eguez y Luis Revilla. Foto: ANF

Fuente: ANF

De acuerdo a los resultados del Sirepre, el candidato a la gobernación del Beni, Jesús Egüez, de la Alianza Patria ganó la segunda vuelta con el 53,09%; mientras que su contrincante del MNR, Hugo Vargas, obtuvo el 46,91%.

La Alianza Patria, organización aliada al oficialismo, presentó candidatos en ocho de las nueve gobernaciones. En los comicios del 22 de marzo, tres fueron derrotados y cuatro pasaron a la segunda vuelta, pero solo uno obtuvo la victoria.

Mientras que la alianza Libre, de Jorge “Tuto” Quiroga, también conquistó dos gobernaciones: Juan Pablo Velasco ganó la segunda vuelta en Santa Cruz. Según los datos preliminares, sacó 873.466 votos que equivalen al 57,08% de total de los válidos. Gabriela de Paiva Padilla ganó la Gobernación de Pando, en primera vuelta, con un total de 22.659 votos, que representa al 46,93%.

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Entre tanto, el Cochabamba, el candidato de la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP) Leonardo Loza se consolidó como ganador con 426.593 votos que equivale al 40,43 % de los válidos.

René Joaquino de la Alianza Social salió victorioso en primera vuelta con 426.593 votos, que representa al 40,43%.

En Tarija, la ganadora es María René Soruco de Camino Democrático para el Cambio que obtuvo el 70,76% de los votos, frente al 29,24% que sacó Adrián Oliva de Unidad por la Patria.

En Chuquisaca, Luis Ayllón de la Alianza Gente Nueva tiene el 52,11% de votos frente a su contrincante, Franz García de Patria Unidos que sacó el 46,89%.

Los resultados en Oruro favorecen a Édgar Sánchez de la agrupación Jacha con el 52,57% de los votos, respecto al 47,43% de Óscar Chambi de la Alianza Patria.

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