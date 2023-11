“El que vende no consume”, Sebastián Marset admite ser narcotraficante, pero niega otros delitos

El hombre brindó una entrevista a canal 4 de Uruguay. Este domingo se compartió la primera parte. Además, remarcó que no está de acuerdo con la legalización de las drogas.

Fuente: Unitel

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset brindó una entrevista a Canal 4 de Uruguay. La primera parte fue difundida este domingo. El hombre, que es uno de los más buscados a nivel internacional, respondió a la pregunta de si está de acuerdo con la legalización de la droga. Todo después después de relatar cómo ingresó a esta actividad ilegal.

“Consumí una que otra cosa, uno que otro amigo consumía. Ahí fue que comencé a vender”, recordó sobre el inicio de su participación en esta actividad ilegal.

Además, dijo que en la cárcel aprendió varias cosas para poder ejercer la actividad a la que se dedica en la actualidad.

“El negocio que escogí no es muy bueno, de mucha traición”, dice más adelante de la entrevista.

“Yo soy correcto, profesional en lo que hago, el que vende no consume. A mi no me gusta usar droga, soy una persona tranquila”, insiste más adelante.

“Yo no estoy de acuerdo con la legalización de ningún tipo de droga porque siendo legal tiene acceso a todas las personas, en especial”, dijo.

Sebastián Marset está prófugo desde julio de este año, cuando salió se una vivienda en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. La Policía llegó al lugar horas después y no halló nada.

Más adelante de la entrevista dice que lo acusan de distintos delitos; sin embargo, nadie tiene pruebas de nada. “Dice, dicen, pero de todo lo que dicen, ¿De qué tienen pruebas?”, señaló.

Marset fue vinculado al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en mayo de 2022.

Patricia Martín, la periodista que hizo la entrevista, consultó a Marset si tiene alianza con el PCC, un grupo armado delincuencial. A esto, el uruguayo contestó que no tiene alianza con nadie.