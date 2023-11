Evo cree que el MAS podría perder en 2025 y se abre a competir con Arce en primarias

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Pablo Peralta M. / La Paz

El exmandatario Evo Morales reconoció que el MAS podría perder en las elecciones de 2025 y expresó que se abre a ir a unas primarias con el presidente Luis Arce; el narco Sebastián Maset sostuvo que le “avisaron” que lo iban a capturar y que por eso burló al operativo activado en su contra; y The Strongest ruge en el Siles y se corona campeón. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo cree que el MAS podría perder en 2025 y se abre a competir en primarias

Evo Morales, exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), admitió ayer la posibilidad de que el partido azul pierda en las elecciones 2025 ante “la derecha” y señaló como culpables de esa eventual situación al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. “Vamos a las internas”, aseguró el ex Jefe de Estado.

– “Me avisaron”, dice Marset sobre su escape y el fallido operativo de la Policía de Bolivia

Durante una entrevista con un canal de Uruguay, Sebastián Marset confirmó que burló y escapó del operativo policial en Bolivia porque recibió información. “Me avisaron. Sí, me avisaron”, manifestó Marset cuando fue consultado por una periodista sobre cómo escapó de los efectivos nacionales el pasado 29 de julio.

– 10 hombres armados y un chef: los detalles de la vida de Marset que revela la periodista que lo entrevistó

El narco Sebastián Marset brindó una entrevista al Canal 4 de Uruguay. Antes de la difusión de la primera parte, la periodista Patricia Martín, quien realizó ese trabajo, contó los detalles de cómo comenzó el contacto y cómo fue su trayecto rumbo a la entrevista. Uno de los detalles que reveló es que las personas que son cercanas a Marset “le dicen el patrón o el jefe”.

– “La plata de YPFB no alcanza para seguir importando y subsidiando combustibles”, dice exministro de Hidrocarburos

La pasada jornada, volvió a sentirse el desabastecimiento de diésel en surtidores de la capital cruceña. Ante esa situación, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, sostuvo que el problema se volvió recurrente. Afirmó que se debe a que la estatal petrolera no cuenta con los recursos suficientes para continuar importando y subsidiando combustibles.

– Alrededor de 168.000 estudiantes tendrán su diploma de bachiller este 2023

Alrededor de 168.000 estudiantes recibirán su diploma de bachiller esta gestión en todo el país, informó el ministro de Educación Edgar Pary. “Para esta gestión tenemos 168.000 bachilleres que van a egresar de nuestro sistema educativo”, informó el titular de Educación a los periodistas.

– The Strongest se proclama campeón del fútbol boliviano

The Strongest se coronó ayer tras empatar 1-1 con Always Ready. Álvaro Quiroga abrió el marcador para The Strongest (28′) y Dorni Romero empató para Always (58′). El Tigre salió campeón a dos fechas de que termine el torneo. Muchos de sus hinchas luego de partido se concentraron en el Prado de la ciudad de La Paz para celebrar.

– Palmaflor: De la Sudamericana al abismo, la debacle del equipo de Evo

Palmaflor vio luces en la élite del fútbol boliviano en 2019, luego de ganarle 2-0 en la final de la Copa Simón Bolívar a Real Santa Cruz, todo era color de rosas e incluso llegaron a competir en la fase previa de la Copa Sudamericana, pero cuando tomó de lleno el mando un grupo liderado por el expresidente Evo Morales, se vino la crisis y fue el principio del abismo.

– Javier Milei partió rumbo a EEUU con su posible ministro de Economía

Javier Milei despegó anoche rumbo a Estados Unidos (EEUU) para protagonizar una gira relámpago que incluye New York y Washington, donde cumplirá una apretada agenda personal y oficial antes de asumir como jefe de Estado. En un inesperado gesto político que exhibe su probable estrategia económica y financiera, el presidente electo sumó a Luis Caputo, su posible ministro de Economía, a la comitiva.

– Papa Francisco tiene “inflamación pulmonar” y reza en casa

El papa Francisco indicó ayer que por “un problema de inflamación pulmonar” no podía asomarse a la plaza San Pedro para rezar con los fieles el Ángelus dominical, y en su lugar debía quedarse en su residencia en Casa Santa Marta. “Muchas gracias por su presencia”, dijo el sumo pontífice en una retransmisión en directo, tras cancelar sus compromisos.

– Israel libera a 39 prisioneros palestinos tras intercambio de 17 rehenes tomados por Hamas

Los servicios penitenciarios de Israel informaron que 39 presos palestinos fueron liberados ayer como parte del acuerdo de tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. El anuncio llega después de que el movimiento islamista liberara a un tercer grupo de rehenes en el territorio palestino, de acuerdo a lo establecido en la tregua temporal de cuatro días entre Israel y Hamas.