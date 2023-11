Experto denuncia que mineros cooperativistas intentan ampliar su poder sin retribuir al Estado

El expresidente de la Comibol y experto en el sector, Héctor Córdova alerta que las últimas movilizaciones de los mineros cooperativistas buscan ampliar su poder sin retribuir como se debe al Estado, «buscan más privilegios a cambio de nada», además de incurrir en varias irregularidades.

«En esta movilización están pretendiendo quizás ampliar su poder y áreas de trabajo sin retribuir al Estado lo que le corresponde. Estas manifestaciones sociales que se han ido desarrollando son una muestra del poder político económico social que tiene el sector, el cual en los últimos tiempos les permite hacer este tipo de movilizaciones», manifestó.

Cordova alertó, que solo en el Norte de La Paz, el sector minero cooperativista incumplen las normas, ya que según informes técnicos, solo el 14% del sector opera con licencia ambiental, el resto opera de forma ilegal.

Además, «de acuerdo a la ley de cooperativas, se prohíbe la contratación de personas ajenas, sin embargo todas las organizaciones contratan personal y hacen el trabajo que deberían hacer los socios», afirma.

Según Córdova, más del 99% registra su actividad a nombre de cooperativas sin ser cooperativas las que operan en el lugar, se trata de empresas gigantescas con grandes maquinarias, «son empresas que actúan a nombre de cooperativas», añade.

Sobre el pliego de demandas, Cordova aclarò que varios puntos son temas administrativos, los temas de fondo son la de determinación de un monto ínfimo por concepto de impuestos y la intención de ingresar a áreas protegidas, donde el gobierno debe mantenerse firme no dejarse manipular por el sector privado y hacer respetar normas establecidas en el país.

«La ciudad de La Paz está sitiada por estas personas, no se puede vivir asi, la gente de La Paz, tiene que mostrarse fuerte, esto no puede continuar, el pueblo en general debe mostrar su apoyo al Gobierno para negociar no y se ceda a las intenciones de los cooperativistas», aseveró.

El experto expresó que urge la necesidad de entablar diálogo con la dirigencia de este sector para dejar de presionar a La Paz, a fin de evitar molestias por parte de la población, hecho que podría generar enfrentamiento; por su parte, los mineros deben responder los derechos del pueblo paceño y deben respetarlo.