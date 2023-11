Marset sobre su fuga de Bolivia: “La verdad que la cuente Del Castillo, a mí me ayudaron y no hubo secuestro de policías”

«Si solo yo estaba con captura y mi mujer no, los niños seguirían yendo al colegio, yo estaría con ellos o los visitaría, porque no puedo estar sin mi familia. Para mi, yo estaría preso», manifestó.

El narcotraficante indicó que toda la información que dio el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre el secuestro de tres policías el día de su fuga “es falsa”, pues aseguró que huyó tras ser alertado del operativo de aprehensión que había en su contra.

“La verdad que la cuente Del Castillo (sobre su fuga). El 90% de lo que dicen ahí es mentira, el secuestro (de policías) no hubo, por algo el policía ese (víctima) no aparece porque eso lo declararon para imputar a gente inocente que tienen procesada hasta el día de hoy. A mí me avisaron (de la orden de captura en su contra) y yo alisté unas valijas, tomé a mi familia (sus cuatro hijos y su esposa) y me fui”, declaró Marset en la entrevista con el medio uruguayo.