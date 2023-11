Mineros cooperativistas no se van de La Paz hasta que Luis Arce los reciba en persona

Los mineros cooperativistas, que tomaron la ciudad de La Paz, no se irán hasta que el presidente Luis Arce los reciba en persona.

Fuente: eju.tv/Video RTP

La Paz. – Varios miles de mineros cooperativistas marcharon por las céntricas calles de la ciudad de La Paz exigiendo al gobierno atención a un pliego petitorio de 10 puntos que, a pesar de existir un compromiso, sigue esperando respuesta del ejecutivo.

«Esta es una marcha de reivindicación y no nos iremos de La Paz, hasta que el presidente nos reciba en persona», dijo Ely Sirpa titular de Ferreco, quien reiteró que mientras eso no sucede han decidido bloquear la urbe paceña generando malestar entre choferes, y transeúntes que se las deben ingeniar para poder circular y llegar a sus destinos.

Entre los puntos pendientes se encuentran la aprobación de la personería jurídica de la entidad gremial y la firma de contratos que se encuentran dormidos en el parlamento, por citar algunos.