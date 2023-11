Las presidenciales de 2025 entraron en la escena política tras la propuesta del anteproyecto de ley de dos vocales electorales, para que las primarias sean abiertas y se realicen al menos con dos binomios en las organizaciones políticas. El jefe nacional del MAS, Evo Morales, ya emitió su desacuerdo.

Francisco Vargas y Nancy Gutiérrez, vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentaron la propuesta. Morales ratificó este miércoles su rechazo a que estos comicios internos sean abiertos y reivindicó que sean solo con militantes inscritos de cada agrupación, alianza o partido.

“Hemos hecho llegar al pleno del TSE una propuesta (de norma) para que sea analizada” y se considere que para una elección primaria existan al menos “dos binomios presidenciales” por cada organización política, dijo Vargas, presidente en ejercicio del TSE. Añadió que no los gastos “no tienen mucho sentido” si la elección es con un solo binomio.

Morales señaló que “cada partido o agrupación ciudadana” tiene su estatuto y debe ser respetado porque “para eso uno es militante” de una fuerza política.

“Hemos escuchado a algunos medios de comunicación, el vocero del Gobierno, que la encuesta tiene que decidir el candidato del partido y en esa agenda (también) plantea la derecha en el Senado y dice ‘las primarias deber ser abiertas y no cerradas’. Qué coincidencia con el Gobierno y la derecha, en una encuesta no solo participan los militantes del MAS legalmente inscritos, sino todos participan (y) la derecha no va a decir quién es el candidato del MAS-IPSP”, indicó el expresidente.

Rodrigo Paz, senador de Comunidad Ciudadana (CC), respaldó el planteamiento para que “se pueda acabar con los caudillos y líderes únicos” y “de esta manera se depuraría a los elegidos y en un tiempo más próximo se contaría con nuevas autoridades”.

Las elecciones primarias en cada organización política están contempladas en la Ley 1096, de Organizaciones Políticas. Exige que los candidatos a presidente y vicepresidente en los comicios nacionales sean, previamente, sometidos a la votación de su militancia.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza afirmó que el ala evista “nunca negó” la posibilidad de primarias para la definición del postulante con miras a las elecciones generales de 2025.

Abordó el tema luego de ser consultado por las declaraciones de Morales, que abrió la posibilidad de ir a una eventual elección primaria con el presidente del Estado, Luis Arce.

“Si alguien se presenta al interior del MAS en las primarias (como candidato), se presentará, es un combate interno, siempre lo hemos hecho así. Ese tema nunca se decidió, nunca se tocó (…). Nunca nos hemos negado”, dijo Loza a La Razón Radio.