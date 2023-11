Patricia Bullrich estará al frente del Ministerio de Seguridad en el gobierno de Javier Milei

La titular del PRO finalmente aceptó volver al ministro que condujo en la gestión de Mauricio Macri. Expectativa entre los “halcones” por los espacios de poder en la administración libertaria

Fuente: infobae.com

Como parte de los acuerdos alcanzados en el “pacto de Acassuso”, Patricia Bullrich aceptó la oferta de Javier Milei de volver a conducir el Ministerio de Seguridad desde el 10 de diciembre.

La ex candidata presidencial había dicho que no quería regresar, pero finalmente decidió hacerlo sobre la base de la necesidad de afianzar la alianza política con La Libertad Avanza, que había entrado en una nebulosa ante la ausencia de propuestas a macristas y bullrichistas de sumarse al gabinete.

Con Macri de viaje en Arabia Saudita, aunque en contacto telefónico permanente, las negociaciones entre libertarios y “halcones” del PRO entraron en una nueva fase de definiciones.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en la primera reunión juntos luego de la victoria del libertario en el balotaje

De por sí, Luis “Toto” Caputo, ex secretario de Finanzas y ex titular del Banco Central durante la gestión de Macri, es el principal candidato de Milei para el Ministerio de Economía, mientras que Omar Yasin, abogado laboralista del PRO que asesoró a Bullrich y fue funcionario de Jorge Triaca, está mencionado como el posible secretario de Trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano.

“Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, afirmó Bullrich en declaraciones a la señal TN, aunque aclaró: “Formalmente nadie me propuso nada cara a cara”. Y agregó: “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”.

La titular del PRO admitió que rechaza la posible fusión de Seguridad y Defensa, como impulsaban algunos sectores de La Libertad Avanza cercanos a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel.

Patricia Bullrich y Luis Petri, quien suena como posible ministro de Defensa

El regreso de Bullrich a Seguridad no sólo confirma la importancia que le da Milei a su pacto con los líderes del PRO sino que ocasionará seguras repercusiones en el partido que fundó Macri y en Juntos por el Cambio, donde advertían que un cogobierno del libertario con el ex presidente y la jefa partidaria formalizará la ruptura que se instaló en la coalición opositora tras las elecciones generales.

Bullrich fue ministra de Seguridad entre 2015 y 2019, y ahora tendrá otra oportunidad de pilotear un área caliente en la que se destacó durante el gobierno de Cambiemos. Luis Petri, su compañero de fórmula, suena como posible ministro de Defensa, pero aún está sujeto a tratativas que encabeza el designado jefe de Gabinete de Milei, Nicolás Posse, quien en las últimas horas está piloteando negociaciones de todo tipo junto con el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos.

Nicolás Posse y Luis Caputo, otro allegado a Mauricio Macri que podría terminar en el gabinete de Javier Milei

Macri y Bullrich tuvieron una reunión secreta con Milei dos días después de las elecciones generales, que derivó en el apoyo de la candidata de JxC al libertario para el balotaje, posición que explicitó el ex presidente pocos días después. En todo momento negaron que se hubiera hablado de cargos, pero fuentes del PRO aseguraron que estuvo presente la posibilidad de un cogobierno si el candidato de La Libertad Avanza llegaba a la Casa Rosada. “Vengan que estoy solo”, fue la frase de Milei que terminó sellan do el pacto en la casa del ex mandatario, en la localidad bonaerense de Acassuso.

La oferta de Milei a Bullrich corona una reconciliación que se produjo en ese encuentro en la casa de Macri. Hasta entonces, en la campaña, el libertario la había acusado a su rival de JxC de “montonera asesina y tirabombas”, acusaciones de las que después se desdijo cuando rubricaron su acuerdo.