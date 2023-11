Tras siete semanas de silencio, el jefe de la ONU acepta investigar la violencia sexual de Hamás

El jefe de las Naciones Unidas rompe el silencio sobre la violencia sexual de los terroristas de Hamás y acepta investigar el ataque del 7 de octubre La investigación de la ONU se produce más de 50 días después del ataque terrorista del 7 de octubre y cuando Israel ha solicitado dicha investigación sobre la presunta violencia sexual.

Fuente: Fox News

Las Naciones Unidas investigarán la violencia sexual que Israel afirma que los terroristas de Hamás cometieron contra mujeres y niñas israelíes durante su invasión el 7 de octubre, satisfaciendo una petición de Israel solicitada desde hace mucho tiempo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo el miércoles que tales informes de violación y agresión sexual «deben ser investigados enérgicamente», rompiendo semanas de silencio sobre el tema.

«Hay numerosos relatos de violencia sexual durante los abominables actos de terrorismo perpetrados por Hamás el 7 de octubre que deben ser investigados y enjuiciados enérgicamente», dijo Guterres. Su declaración añadió: «La violencia de género debe ser condenada. En cualquier momento y en cualquier lugar».

La declaración se produjo cuando Israel ha exigido durante más de 50 días que las Naciones Unidas y sus grupos de derechos humanos investiguen la presunta violencia sexual.

La declaración de Guterres fue recibida con rápidas críticas por parte del embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, quien dijo que el secretario general estaba tratando de satisfacer a los críticos.

«Las palabras del Secretario General sólo agudizan el hecho de que cuando se trata de mujeres israelíes, la violencia sexual que ha sido probada por las autoridades estatales todavía necesita ser ‘investigada'», dijo Erdan. «Para él, cuando se trata de mujeres israelíes, se pueden dudar de los hechos y esperar 55 días para llamar a un desconocido para que lleve a cabo una ‘investigación'».

Y añadió: «El Secretario General simplemente estaba tratando de calmar la ira justificada de muchos en todo el mundo por su silencio y el silencio de la ONU. Sorprendentemente, cuando se trata de las afirmaciones de Hamas y el ‘Ministerio de Salud de Gaza’ contra Israel con respecto a la situación humanitaria en Gaza, para él no hay duda ni necesidad de ‘investigaciones'».

El embajador israelí dijo que la próxima semana funcionarios israelíes celebrarían un evento en la ONU para presentar pruebas que demuestren los presuntos crímenes sexuales de Hamás. «Una vez más invito al Secretario General a venir, condenar inequívocamente a Hamás por cometer estos crímenes espantosos y actuar para abrir una investigación contra Hamás», añadió Erdan.

The Secretary-General’s words only sharpen the fact that when it comes to Israeli women, sexual violence that has been proven by state authorities still needs to be “investigated.” For him, when it comes to Israeli women, you can doubt the facts and wait 55 days to call an… pic.twitter.com/Evntm9jAEg

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) November 30, 2023