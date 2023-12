MAS: TSE analiza este martes resolución del juzgado de Ivirgarzama en medio de advertencias “arcistas” y “evistas”

Los «arcistas» ratifican que si Evo Morales no reflexiona y convoca a un nuevo congreso del MAS, lo hará el Pacto de Unidad

eju.tv

Baldwin Montero Plaza / La Paz

En medio de advertencias de “arcistas” y “evistas”, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reúne este martes para tomar una decisión respecto a la resolución constitucional del tribunal de garantías de Ivirgarzama, que declaró improcedente la resolución del Órgano Electoral que rechazó el recurso extraordinario de revisión presentado por el equipo jurídico del ‘evismo’ para revertir el desconocimiento del congreso ordinario desarrollado en Lauca Ñ.

Los vocales del TSE deberán tomar una decisión respecto a esa determinación judicial, que según los miembros del ala “arcista” simplemente determina que el TSE vuelva a pronunciarse sobre la viabilidad del recurso extraordinario de revisión, aunque para los “evistas” implica la obligatoriedad de que los vocales avalen el congreso ordinario.

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, anunció que emitirán un pronunciamiento que respete la normativa electoral y que resguarde los derechos y deberes de la militancia. “Vamos a proceder de acuerdo a la normativa, haremos el análisis pertinente, el análisis necesario para poder asumir una postura institucional, siempre en apego a la Constitución y resguardando los derechos, los deberes y garantías que tienen en este caso las y los militantes de dicha organización política”, anunció.

El 23 de noviembre la Sala Plena del TSE declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión que presentó el ala “evista” del MAS. Entonces la dirigente Leonilda Zurita presentó un amparo constitucional al juzgado de Ivirgarzama y la primera semana de diciembre este juzgado determinó “conceder la tutela de amparo constitucional a la accionante (…). En consecuencia, se determina anular la resolución jurisdiccional TSE (…). Ordenándose que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral emita nueva resolución”.

Sin embargo, para los miembros del ala “evista” no se trata sólo de emitir una nueva resolución, sino de reconocer las decisiones del congreso ordinario, donde Evo Morales fue ratificado como presidente del MAS y candidato “único ” para las elecciones nacionales de 2025.

Al menos así lo sostuvo el abogado Diego Jiménez, quien dijo que se demostró al juzgado de Ivirgarzama que la resolución del TSE vulneró los derechos políticos de Evo Morales y sus seguidores.

“Esta resolución ha demostrado y considerado en la parte resolutiva que el TSE, al no reconocer los certificados Yo Participo, no tomar en cuenta los diferentes certificados de acreditación de la dirigencia, ha vulnerado derechos políticos porque son temas de forma. Segundo, el TSE ha utilizado un informe del secretario de Cámara que no tenía ningún fundamento legal ni constitucional, esas dos consideraciones y otras (más hicieron que se) conceda la tutela”, dijo.

No obstante, para el ala “arcista” la resolución constitucional no tiene relación directa con la decisión que tomó el TSE de no reconocer las decisiones del congreso de Lauca Ñ por diversas vulneraciones al estatuto orgánico del MAS.

Por ello, el secretario orgánico de la dirección departamental del MAS en Santa Cruz, Elvis Fernández, dijo que esperan que el TSE no se refiera directamente a este asunto y se mantenga la decisión de que la dirección nacional de este partido emita una nueva convocatoria a congreso ordinario en un plazo máximo de 180 días.

Advirtió que si ello no ocurre y Morales se empecina en no emitir la nueva convocatoria, será el Pacto de Unidad el que lo haga, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el cabildo que se realizó en la ciudad de El Alto.

“Si vemos que no va a recapacitar y no va a convocar de manera conjunta (con las organizaciones matrices), el cabildo ha sido claro y se ha dado un mandato: que el Pacto de Unidad a la cabeza de las organizaciones matrices convoque”, afirmó.