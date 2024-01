Asambleísta Aguirre dice que no fue notificada por el caso de presunto “uso de influencias”

Fuente: Unitel

La asambleísta Paola Aguirre manifestó este jueves que no fue notificada respecto a la denuncia por un supuesto “uso indebido de influencias” interpuesta por el concejal de la capital cruceña, Rolando Pacheco.

“No he sido notificada y cuando sea notificada, me presentaré y presentaré las pruebas respectivas”, señaló Aguirre esta tarde a poco de comenzar con la marcha contra la ‘autoprórroga de magistrados’ y el pedido de liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.

En la investigación también figura la asambleísta Keila García, quien llegó este miércoles hasta instalaciones del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) para prestar sus declaraciones; sin embargo, en el lugar le dijeron que no existía denuncia en su contra en esas dependencias.

“Vine de forma voluntaria y acabo de hablar con el mayor que se encuentra allá adentro y me dice que no hay absolutamente nada. Así que es lo único que tengo que decir”, indicó la asambleísta.

Ambas asambleístas departamentales fueron denunciadas por el concejal Rolando Pacheco porque supuestamente lograron que sus familiares sean contratados en la Gobernación cruceña.