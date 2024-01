Barreda: «Estoy teniendo problemas con el sentinel, no lo escucho en la moto»

El castellonense achaca al mal funcionamiento del sistema de aviso de los puntos de control de velocidad la causa de sus penalizaciones.

Lo que le ha sucedido a Joan Barreda hoy (pero no sólo a él, también a Quintanilla o a Ross Branch ) es algo que se repite cada año y que puede sonar extraño en un rally de velocidad… pero no lo es tanto realmente.

El de Torreblanca tuvo también palabras de ánimo para el segundo compañero de su equipo que ha tenido que dejar el Dakar por una caída, Sebastian Buhler : «Buhler ha tenido un golpe fuerte . Ha sido una lástima pero he visto que estaba conscient e. Estaban ya los médicos con él, espero que no sea una lesión grave y que se recupere cuanto antes».

20 de los 37 minutos de desventaja que acumula en la general han venido por estas circunstancias ( sin las penalizaciones sería quinto en la general ), pero la parte positiva es que Barreda ha entrado en ritmo de competición: « Tengo de nuevo el ritmo de carrera , que es algo que me está costando más de lo normal».

Joan Barreda ha explicado que no escucha bien las alertas del sentinel.

Joan Barreda ha explicado que no escucha bien las alertas del sentinel. ASO/Charly López

La sanción se confirmó después de su comparecencia, pero el de Hero ya se temía lo peor y explicaba cuál ha sido el problema : «Estoy teniendo problemas con el Sentinel , no lo escucho bien en la moto y a ver si para mañana podemos solucionarlo. Ya hemos pedido que nos lo cambien «

