Arce: «Bolivia no tiene un dueño, no va a tolerar las amenazas»

Fuente: lostiempos.com

«Sepan que el pueblo no va a permitir que ningún interés individual se ponga por encima del bienestar de la patria. Bolivia no tiene un dueño, Bolivia no va a tolerar las amenazas de los nuevos golpistas que quieren hacerse del poder por las buenas o por las malas. Van a recibir una respuesta del pueblo boliviano», remarcó en un acto de Vallegrande.

En pasados días Evo Morales aseguró que si no es habilitado como candidato a las futuras elecciones habrá convulsión en el país.