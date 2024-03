Legisladores garantizan las elecciones judiciales y cuestionan al ministro Lima

Las comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural del Legislativo iniciaron ayer el proceso de resolución de impugnaciones en la preselección de candidatos con miras a las elecciones judiciales, en medio de una serie de críticas del ministro de Justicia, Iván Lima, a la falta de postulantes mujeres para los altos cargos, sobre todo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Una vez que se revise, esto va a segunda instancia, es decir, la otra cámara. Lo que revise la comisión de Constitución de Diputados irá a Senadores, y lo que revise Senadores irá a Diputados. Antes, no se tenía esta doble instancia”, informó la senadora Patricia Arce (MAS).

De acuerdo con el cronograma, esta fase de resolución de impugnaciones tiene un periodo de cinco días para posteriormente ingresar en la presentación de recurso de revisión (cinco días) y la resolución de recurso de revisión (cinco días).

Concluida estas etapas, se procederá con la publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (un día) e ingresar a la evaluación de méritos (14 días).

Declarar desierta

En este contexto, Lima Magne nuevamente observó la falta de postulantes mujeres, particularmente para el TCP, al sostener que en cuatro departamentos no se cumple la equidad de género.

“El tema más grave tiene que ver con el TCP. No tenemos candidatas mujeres en Cochabamba, Beni, Santa Cruz ni Pando. Lamentablemente, muchas de las candidatas que podrían haber impugnado y haberse habilitado no lo han hecho, estamos con números muy reducidos, especialmente en Pando”, manifestó al indicar que una de las mujeres de Pando que podía llegar al proceso electoral no impugnó su inhabilitación.

Como solución a este tema, dijo que puede declararse desierta la convocatoria en el caso del TCP, pero que es atribución de la Asamblea Legislativa.

Otras entidades

Respecto a la situación de los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura, la autoridad señaló que la situación es diferente.

“En los demás tribunales, creo que está garantizada la participación de las mujeres. Hay candidatos suficientes para el Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, aseveró Lima Magne.

Deje trabajar

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Arizaga cuestionó a Lima porque no es miembro de ninguna de las comisiones del Legislativo, por lo que no puede decir si va a haber o no elecciones judiciales.

“Él debería dedicarse a su trabajo en el Ejecutivo y no inmiscuirse en el Legislativo, y lo que diga para nosotros no es válido; cuando, como comisión, veamos si hay una inviabilidad o una falencia para continuar, haremos conocer oportunamente; ahora no tenemos ningún problema”, dijo.

Estrategia de Lima para el fracaso

La senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos descalificó las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, respecto a cómo marcha el proceso de la preselección para las judiciales. “El Ministro de Justicia detalla cómo va a hacer caer este proceso, no hay mujeres. ¿Quién es el Ministro para dudar del procedimiento del Órgano Legislativo? Este Ministro hace lo que le da la gana, es un supramagistrado, sus diputados están patrocinando magistrados y nos quiere hacer creer que el proceso está en duda”, dijo.