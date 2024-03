Ministro Lima afirma que no hay conflicto de interés en los actuales magistrados que nuevamente son postulantes 

Señaló que aún hay un proceso largo, pero que es transparente, meritocrático y que garantiza a los bolivianos a encontrar a los mejores candidatos.

eju.tv / Video: BTV

Lidia Mamani / La Paz

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este martes que no hay un conflicto de interés en los actuales magistrados que nuevamente son postulantes, para ser preseleccionados como candidatos al órgano judicial. Mencionó que en abril ya se pasará a la evaluación meritocrática.

“Por el momento, ahora no se presenta un conflicto de interés, porque las decisiones sobre este proceso están a cargo de la Asamblea Legislativa, no a cargo del órgano judicial, esta situación, que la vemos con preocupación se dio en el Órgano Electoral, no se presenta por el momento en los actuales magistrados y consejeros”, consideró Lima ante la consulta sobre las impugnaciones que hicieron legisladores de la oposición a los actuales magistrados que nuevamente se postularon para un cargo en el Órgano Judicial.

Según el ministro, solamente se daría un conflicto de interés, si los actuales magistrados y consejeros fueran elegidos por la Asamblea Legislativa por dos tercios de voto y tuvieran que tener la condición de candidatos y magistrados, ese es el momento en el que se identifica como conflicto de interés.

Agregó que al siguiente mes ya se pasará a la siguiente etapa del proceso de preselección, que es el examen y la evaluación de la formación académica y producción intelectual de los candidatos, es decir la fase meritocrática.

“Todavía hay un proceso largo, pero es transparente, meritocrático y que nos garantiza a los bolivianos a encontrar a los mejores candidatos”, señaló.

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea inició el lunes la fase de resolución de 295 imputaciones contra aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de esa cantidad Creemos objetó a 19 postulantes, principalmente por la autoprórroga que ejercen algunos de ellos en la justicia.