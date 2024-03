Potosí: Convocan a paro total del sector salud por una «jubilación justa»

Afiliados al Sirmes Potosí participaron de la marcha en La Paz, la semana pasada. SIRMES · ARCHIVO

Fuente: https://elpotosi.net

Tras la marcha nacional de la semana pasada de la que participaron entes colegiados en salud además de médicos sindicalizados y otros sectores laborales, se ha determinado declarar un paro total de la salud el miércoles 13 de marzo, lo que implica la paralización de actividades no solo de los sindicatos médicos de la salud pública y de la Caja Nacional de Salud, sino de los entes colegiados.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médica en Salud Pública (Sirmes), José Alfredo Pareja, informó que tras los nulos avances en sus demandas, unificaron fuerzas con los sectores sanitarios para declarar esta paralización nacional.

El dirigente saludó la unidad del sector que participó de la marcha en La Paz. “Ha sido una ‘marea blanca’ porque han sido cuadras y cuadras de la presencia de todos los sindicados, colegios médicos, colegios de profesionales, sindicatos de la seguridad a corto plazo, la parte privada, el sistema público y algunas federaciones”, dijo.

Tras la marcha, participaron de una reunión de emergencia en la Cámara de Diputados junto a representantes de los ministerios de Planificación y Economía y finanzas. Pero, tras esta reunión no se logró resultados positivos. “A consecuencia de esta gran marcha se ha logrado que se quiete de agenda el tratamiento de la ley 035, todavía en esta semana no está agendado”, añadió. Sin embargo, al no tener una respuesta favorable a sus demandas, se determinó desarrollar una movilización que fue acordada.