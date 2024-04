Agenda informativa: Las comisiones determinan la metodología para las pruebas a los candidatos a las judiciales

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 15 de abril

Los miembros de una de las comisiones revisan documentos de los postulantes. Foto: Brújula Digital

– Comisiones acuerdan hermenéutica para los exámenes orales y escritos

Este lunes, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural acordarán los detalles para las entrevistas de los 405 aspirantes a ser candidatos en las elecciones judiciales. Este lunes, los miembros de ambas instancias legislativas determinarán la metodología precisa y la fecha de los exámenes que podrían iniciar a partir del martes (16), o el miércoles (17), con una puntuación máxima de 100 puntos. Las comisiones recibirán también las preguntas selladas en sobres que deberán responder los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional.

– Pobladores de Puerto Suárez bloquearán la carretera Bioceánica

Pobladores del municipio de Puerto Suárez, en Santa Cruz, bloquean la carretera Bioceánica, una ruta que une la capital cruceña con la frontera con Brasil. Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) aseguran que la medida de protesta tiene base en los indicios de malversación de fondos, daño económico al Estado e incumplimiento de deberes, que se refleja en la falta de ejecución de obras en el municipio, mantenimiento de calles y alumbrado público y ante el abandono. Las OTB aseguran que la medida es indefinida hasta que el alcalde de Puerto Suárez renuncie.

– Convocan a la elección de la directiva en la Brigada Parlamentaria cruceña

Este lunes 15 de abril, a las 09:00 es la fecha y hora fijada para llevar adelante la elección de la directiva de la Brigada Parlamentaria cruceña para la gestión 2023/2024. La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) no asistirá porque no hubo consenso en la fecha hasta que la agrupación Creemos presente una sola candidatura. Es la tercera oportunidad en que no se llevaría adelante la elección. La segunda, a mediados de marzo, se produjo porque no se completó el quórum requerido, para instalar la sesión.

– Tarija conmemora 207 años de la Batalla de La Tablada

Este lunes, desde tempranas horas, se llevarán a cabo los actos protocolares en conmemoración de los 207 años de la Batalla de La Tablada, comenzando a las 07:00 en el Parque de Los Héroes del barrio Senac con la ofrenda floral y la iza de la bandera. Posteriormente, a las 09:00 de la mañana, se realizará el tedeum en la iglesia catedral, seguido del esperado desfile cívico en homenaje al 15 de abril. El presidente Luis Arce Catacora, autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo; autoridades departamentales, municipales y representantes de organizaciones sociales, participarán en los actos que iniciaron anoche con la Sesión de Honor.

– Se juega el último partido de la ida de cuartos de final del torneo Apertura

Los cotejos de ida serán completados esta jornada con el encuentro que disputarán Independiente y Aurora, a las 19:00, en el estadio Patria de la capital del Estado. La revancha se disputará en Cochabamba. El domingo, The Strongest y Universitario de Vinto sacaron ventaja frente a sus rivales al vencer en calidad de visitantes; en tanto, Bolívar tropezó ante San Antonio de Bulo Bulo con una derrota por la mínima diferencia. A media semana se jugarán los cotejos de revancha que definirán los clasificados a la fase semifinal del Torneo.