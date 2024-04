Denunciarán a legisladores por acoso político: Sedeges de Chuquisaca

ASAMBLEA. Vivian Chungara, poco antes de abandonar su petición de informe oral. CAPTURA DE VIDEO

Fuente: https://correodelsur.com

Una sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca (ALD) desató una controversia en la Gobernación de Chuquisaca. Tras acusaciones mutuas con tres asambleístas de Chuquisaca Somos Todos (CST), la directora del Sedeges, Vivian Chungara, anunció que este jueves, a las 10:00, presentará ante el Ministerio Público una demanda penal por el delito de acoso político en contra de los legisladores Luis Ayllon, Janeth Blanco y Elizabeth Mérida.

“Ya estoy cansada de que estas tres personas me hagan acoso político. Voy a tomar las acciones correspondientes con todas las grabaciones que tengo en cuanto a todo lo que ha sucedido el día de hoy y voy a hacer la representación legal por acoso político a la mujer”, manifestó la funcionaria, en una conferencia de prensa que brindó luego de abandonar abruptamente la Petición de Informe Oral (PIO) solicitada por la Comisión de Autonomías.

Acusó a los legisladores de estar “desesperados en dañar la imagen de nuestro gobernador y el Sedeges (Servicio Departamental de Gestión Social), que trabaja con personas tan vulnerables”, además de “ponerme adjetivos de que yo soy la primera dama, que soy la amante”.

“Se han atrevido a hacer calumnias de esa magnitud. Por eso, en calidad de mujer, en calidad de madre de familia he abandonado la sesión. No puedo seguir tolerando esta falta de respeto y a las 10:00 de mañana, jueves, (por hoy, presentaré) mi denuncia formal por acoso político, en la Fiscalía Departamental”, dijo Chungara.

Agregó también que fue discriminada. “Yo no tengo trabajo gracias a ellos. Yo tengo trabajo por la confianza del señor gobernador. Mi persona viene de una madre chuquisaqueña, muchas veces me dijeron que soy una beniana, que por eso no tengo derecho al trabajo”, afirmó.

PALABRA DE LOS ASAMBLEISTAS

Al respecto, Ayllon indicó que los asambleístas cumplen su rol de fiscalizar la administración del personal en la Gobernación amparados en la Constitución Política del Estado, la Ley 1178 y los sistemas de administración personal.

“Las peticiones de informe para transparentar no es acoso y cuando se le dice que está propiciando la representación de primera dama no es un apodo ni un caso peyorativo, ¿por qué se tiene que ofender?, si es la que siempre acompaña al Gobernador, pero no está en su manual de funciones”, acotó.

Argumentó también que “el acoso político es para personas electas, ella es autoridad designada, nombrada a dedo por el Gobernador”.

“No nos amedrentamos con las amenazas que nos están haciendo el Gobernador y la Directora del Sedeges. Nos tiene sin cuidado que inicien los procesos que quieran, nosotros vamos a mantenernos firmes con este trabajo de investigación”, adelantó Ayllón.

Blanco, por su parte, dijo que en ningún momento se insultó ni discriminó a Chungara, “sino que simplemente cumplían su rol de fiscalizar”.

“No estamos haciendo nada fuera de la normativa, lo único que se intenta es transparentar la gestión dentro de la Gobernación y tenemos otras peticiones de informe oral también para el Sedeges”, sostuvo.

Chungara, en cambio, aseveró que “no volveré a ir a un PIO correspondiente ni nada por el estilo y si me censuran, que lo hagan, no tengo ningún problema. La población conoce el trabajo que yo vengo realizando y ellos también van a dar fe”.