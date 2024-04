Exministro Luis Alberto Echazú es aprehendido por supuesto daño económico de Bs 425 millones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El exministro de Minería es conducido a dependencias de la fuerza anticrimen. Foto: La Razón

Exministro de Minería de Evo fue aprehendido por presuntas irregularidades en la implementación de planta de litio en el salar de Uyuni; Marinkovic es retenido en Argentina por orden internacional de búsqueda y anuncia ‘acciones’; y tras invitación al diálogo, médicos declaran cuarto intermedio en sus medidas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Exministro de Minería de Evo fue aprehendido por presuntas irregularidades en la implementación de planta de litio en el salar de Uyuni

Este lunes el exministro de Minería, Luis Alberto Echazú fue aprehendido en su domicilio en La Paz, como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la implementación de la planta de litio en el salar de Uyuni. “Es por el problema del litio, pero no sabemos de qué se lo acusa”, manifestó su hermano, Jorge Echazú. El jueves de la semana pasada la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó una demanda penal en contra de 10 de sus exdirectivos y una empresa contratista por problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas, que no pueden entrar en operaciones. El daño económico se calcula en más de Bs 425 millones.

– Marinkovic es retenido en Argentina por orden internacional de búsqueda y anuncia ‘acciones’

El exministro Branko Marinkovic denunció que fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, por la activación de una orden internacional de búsqueda emitida cuando era investigado en el caso Terrorismo. “Vine a Buenos Aires a una cena con (el presidente Javier) Milei y otros líderes liberales. En el Aeropuerto Ezeiza fui retenido porque el gobierno boliviano mantiene la orden internacional de búsqueda contra los bolivianos que fuimos perseguidos en el caso Terrorismo, a pesar de haber sido absueltos en Bolivia”, escribió la tarde de este lunes en su cuenta de X.

– Tras presentación de la documentación ante el TSE, el Pacto de Unidad ratifica congreso del MAS en El Alto

Tras la presentación de la documentación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce ratificó el congreso nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de El Alto del 3 al 5 de mayo. Vidal Gómez, representante de la Comisión de Política del Pacto de Unidad, indicó que se presentó un memorial de ratificación y el fundamento para que la Sala Plena del TSE pueda dar el visto bueno al acompañamiento del congreso del MAS. “El cinco de mayo estamos haciendo conocer al nuevo directorio y ese mismo día fenece el mandato prorrogado de la dirección nacional del MAS”, dijo Gómez.

– Suspenden audiencia de amparo constitucional para el viernes 26 y legisladores critican que se quiera convocar a los 400 postulantes

El vocal de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, David Valda, informó este lunes por la tarde que el amparo constitucional interpuesta por la postulante inhabilitada al Consejo de la Magistratura, Margarita Medrano, quedó suspendida para el viernes 26 de abril, debido a que no se notificó a terceros interesados, es decir a los más de 400 postulantes habilitados. Esta situación fue cuestionada por los miembros de las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa. “Quieren que todos los postulantes conozcan de este amparo, significa que serán notificados los 400 postulantes (habilitados)”, indicó José Carlos Gutiérrez, uno de los miembros de las comisiones mixtas.

– Mujer presentada por Murillo como secuestradora de la bebé Samantha pide $us 100.000 de resarcimiento al exministro

Frank Campero, abogado de Lourdes Pacheco, quien fue presentada como la supuesta responsable de raptar a la bebé Samantha en 2020, informó este lunes que el caso se reactivó contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo por el delito calumnias e injurias. “Ya en el año 2020 el señor Arturo Murillo había presentado equivocada y erradamente a la señora Lourdes Pacheco como la supuesta victimaria y secuestradora de la bebé Samantha”, dijo el jurista. Asimismo, adelantó que en el proceso civil se pedirá $us 100.000 porque hubo un perjuicio de daños a la imagen de su clienta.

– Tras invitación al diálogo, médicos declaran cuarto intermedio en sus medidas

Luego de recibir la carta de la Cámara de Diputados para dialogar, el sector médico declaró un cuarto intermedio en sus medidas de presión, que incluían incluso un paro de 96 horas desde este jueves. El punto de conflicto es el proyecto de ley de pensiones. “Habíamos manifestado que si nos mandaban la carta oficial firmada por el presidente (de la Cámara de Diputados) suspendiendo el tratamiento de la ley de jubilación para trabajar en mesas técnicas, y hoy nos ha llegado esa carta (…); de esa manera nosotros también, estamos haciendo un cuarto intermedio en las medidas que estamos tomando”, confirmó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte.

– Ampliado de la COB ratifica el pedido de incremento salarial para este 2024

Un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó este lunes el pedido de incremento salarial para este 2024, que consiste en demandar al Gobierno un aumento del 8% al mínimo nacional y un 7% al haber básico. La posición de la COB fue expuesta por el dirigente Gustavo Arce, presidente de la Comisión Económica que analiza el alza salarial con el Gobierno, ante la próxima reunión que sostendrá con autoridades del Ejecutivo. Los dirigentes de la COB entregaron su pliego petitorio al presidente Luis Arce a fines de febrero de este año. De forma inmediata se conformaron comisiones para atender los requerimientos de los representantes de los trabajadores.

– Violenta gasificación policial a maestros, reportan 50 heridos y magisterio anuncia que continuarán sus protestas

Efectivos policiales gasificaron la tarde de este lunes a centenares de maestros urbanos que pretendían protestar en puertas del Ministerio de Educación, fueron dispersados con gas pimienta y lacrimógeno en la avenida Arce. Los maestros movilizados anunciaron que radicalizarán sus medidas, no descartaron paro de labores educativas y bloqueo de caminos. “Antes utilizaban gas para dispersar las movilizaciones, ahora ha utilizado de forma directa e indiscriminada, los balines. Tenemos más de 50 compañeros maestros, maestras y administrativos que han recibido de forma directa (estos balines) en su cuerpo”, denunció el profesor José Luis Álvarez.

– Bolivia continúa con déficit comercial; a febrero llegó a $us 295 millones

El comercio exterior de Bolivia continúa con un déficit comercial que, a febrero de este año, alcanzó los $us 295 millones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde septiembre del año pasado, Bolivia registra un constante déficit comercial y que a la fecha no puede revertirse debido a los factores externos e internos que afectan al desarrollo del comercio exterior boliviano. En septiembre de 2023 el déficit llegó a $us 119 millones, redujo a $us 66 millones en octubre; luego se incrementó a $us 229 millones en noviembre, y en el último mes se registró una balanza comercial negativa de $us 214 millones y en enero de este año el saldo fue de menos $us 185 millones.