Irán, ¿un nuevo frente para Israel?

Israel se debate entre un nuevo ataque contra intereses iraníes o evitar una escalada que implique la apertura de un nuevo frente tras el ataque fallido de Teherán el pasado fin de semana, que en sí fue una represalia por el bombardeo israelí contra instalaciones diplomáticas iraníes en Siria. RFI ha entrevistado a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del Ejército colombiano y experto en geopolítica para conocer hasta qué punto Irán puede ser rival para Israel.

Irán atacó a Israel el pasado fin de semana, sin causar grandes daños, como represalia por el bombardeo israelí en Siria contra sus instalaciones diplomáticas en las inmediaciones de Damasco, causando la muerte a tres destacados militares iraníes.



Con ese gesto, Tel Aviv comenzó a abrir un nuevo frente, además de los que tiene a gran escala en Gaza y, en una medida mucho menor, en el sur del Líbano. Estados Unidos anunció que impondrá nuevas sanciones a Irán, incluyendo su programa de misiles y drone, y alentó a sus aliados a tomar medidas similares. ¿Es rival Irán para un país como Israel, apoyado militarmente por Washington? Radio Francia Internacional entrevistó a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del Ejército colombiano y experto en geopolítica.

«Irán ha buscado ser el que maneja un arco chiíta en Irak, Líbano y Siria y fundamentalmente cuenta con ellos y con algunos sectores religiosos extremistas o clandestinos en Catar y otros países árabes, pero son muy escasos. Además, cuenta con el apoyo que le dan las milicias de Hezbolá y Hamás para atacar a Israel o los hutíes para atacar a Arabia Saudita y a Israel», explica Villamarín sonbre los aliados con los que cuenta Teherán y sus zonas de influencia.

Un aspecto decisivo es si Irán puede conseguir producir armas atómicas. De hacerlo, el equilibrio regional -y mundial- cambiaría. «La Agencia Internacional de Energía Atómica ha dado unos reportes que son preocupantes. Hay una relación directa de Rusia y de Corea del Norte, facilitándole avances en el enriquecimiento de plutonio para que construyan su primer arma nuclear», dice el retirado militar al respecto.

«Es probable que en 2 o 3 años la tengan y no va a haber una suficiente forma de evitarlo. Si la llegan a tener, alcanzarían una capacidad como la que tienen India o Pakistán, que no es el mismo número de cabezas nucleares que tendrían Estados Unidos o Rusia. Sin embargo, el hecho de que ya la tenga es una amenaza grave para el vecindario de los países sunitas y para el mismo Israel».

No obstante, como explica el antiguo teniente coronel, no hay datos fiables: «Se habla de la capacidad de refinación del plutonio. Se decía que lo tenía aproximadamente en el 40% cuando se hizo el pacto del 2015. Ahora suponen que ha llegado al 60% o 65% de refinación y cuando ya lleguen al 90% en adelante, ya pueden producir armas atómicas, pero no se sabe en este momento exactamente si subieron de 65%, si se estancaron o están avanzando».