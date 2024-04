Jáuregui: amparo contra preselección judicial fue retirado; trabajo de las comisiones ya no tiene impedimento

Charles Fernando Mejía Cardozo, candidato inhabilitado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), presentó un amparo constitucional por considerar que sus derechos fueron vulnerados y pidió que, como medida cautelar, se paralice el proceso de preselección en la Asamblea.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, el diputado evista Juan José Jáuregui, informó este miércoles que fue retirado el amparo constitucional presentado en contra de la preselección de candidatos judiciales, por lo que ahora no hay ningún “impedimento” para continuar con ese trabajo.

“Entiendo que ese recurso ha sido retirado en su tratamiento. No existe, en este momento, un recurso constitucional que esté pendiente de resolución. En consecuencia, siendo que no se ha siquiera considerado y retirado por parte de impetrante este recurso, no habría materia que tenga que ser discutida. Por tanto, este proceso no tiene ningún tipo de impedimento ni óbice, motivo por el cual está allanada la ruta para garantizar la renovación de estas altas autoridades”, declaró Jáuregui en una rueda de prensa.

Asambleístas evistas y de Comunidad Ciudadana expresaron su preocupación por la presentación del amparo constitucional por parte de Mejía, debido a que un similar recurso paralizó el proceso electoral judicial el año pasado.

Jáuregui señaló que hay elementos que apuntan a que ese recurso de amparo ya no es tramitado, como el hecho de que “no se ha notificado a las comisiones legislativas y, segundo, tenemos información de que se habría retirado. Entonces, los plazos, desde el momento que se ha interpuesto ese recurso, ya se han cumplido para que se pueda determinar sobre su admisión y sobre la concesión de la medida cautelar”.

Con esos antecedentes, expresó su interés de que se continúe con el proceso de preselección de candidatos judiciales, que actualmente se encuentra en fase de evaluación de méritos de los postulantes.