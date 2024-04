Ley electoral: ¿cuántos partidos políticos adecuaron sus estatutos?

De 11 partidos de alcance nacional, solo cuatro lograron adecuar sus estatutos. El plazo para este trámite vence el 5 de mayo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) adelantó que no habrá una quinta ampliación de plazos. El Movimiento Al Socialismo (MAS) ya adecuó su estatuto, pero todavía no renovó su directiva por los problemas internos que atraviesa. Estos factores obligan al ente electoral a quitar las personerías jurídicas de las organizaciones políticas que no cumplen con la normativa.

“El plazo para adecuar sus estatutos era hasta el 31 de diciembre de 2021, tenían tres años, de 2018 al 2021. Voy a denunciar, a muchos no les dio la gana de adecuar sus estatutos a la Ley 1096, no lo han hecho. Vencido el plazo debían hacerlo el 2022, no lo hicieron. Tampoco el 2023. De ahí viene el plazo para que adecuen sus estatutos y renovar sus directivas, no lo hicieron. De los 11 partidos nacionales, solo cuatro tienen vigente su directiva en el marco de su estatuto. Todo tiene su límite, y ahí viene la falla, somos muy buenitos e hicimos cuatro ampliaciones. Esto es para todos, no es a medida del MAS”, afirmó Tahuichi.