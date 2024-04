Nicolás Maduro intentó enviarle un mensaje a Joe Biden en inglés y provocó la risa de su propio público

El dictador de Venezuela dijo que su país seguirá “su marcha económica” con o sin licencias de Estados Unidos, que aprobó un alivio a las sanciones sobre el petróleo venezolano, cuya validez expira este jueves

A dos días de la entrada nuevamente en vigencia de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, Nicolás Maduro tuvo una ocurrencia: enviarle un mensaje a Joe Biden en vivo por televisión, hablando en inglés. Pero el intento, debido a sus dificultades para pronunciar el idioma, terminó en las risas de su propio público.

“Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje…” arrancó el jefe chavista, antes de tomar una pausa para intentar pronunciar “If you want, I want. If you don’t want, I don’t want’”. En la mitad de la frase, debido a que su incorrecta pronunciación generó risitas imposibles de contener para su propio público, el dictador levantó la voz tratando de acallar a los presentes, pero cerró con más pifias. Frustrado, decidió traducirlo al “caraqueño” y mostrarse vehemente para salir del mal momento: “Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final”.

El líder chavista aseguró este lunes que su país seguirá “su marcha económica” con o sin licencias de Estados Unidos, que aprobó un alivio a las sanciones sobre el petróleo venezolano, cuya validez expira este jueves, a menos que Washington decida prorrogar estas medidas.

“Nosotros vamos a seguir, con licencia, sin licencia, nosotros no somos colonia gringa. Venezuela va a seguir su marcha económica. Nadie nos va a parar, señores gringos”, dijo Maduro durante su programa semanal de televisión.

Señaló que la Administración de Joe Biden “sigue chantajeando” con “amenazas” de “que van a quitar la licencia” que le ha permitido a Caracas comercializar, sin trabas, su crudo en los últimos seis meses, algo que consideró un método “colonialista” y con el que EEUU pretende “tutelar la industria petrolera de Venezuela”.

“Nosotros hemos tomado nuestro propio modelo económico, nosotros no dependemos de ustedes, gringos. Ellos quieren hacer daño (…) para hacerle daño a la economía porque estamos en elecciones, en campaña electoral”, prosiguió.

Sin embargo, reiteró que su régimen sigue conversando con el gobierno de EEUU, con el que “hoy al mediodía (el lunes) hubo una videoconferencia”, sobre la que no quiso dar detalles. “Nunca cerraré las puertas del diálogo con ellos”, insistió el dictador.

La semana pasada, una delegación de Estados Unidos mantuvo una reunión con representantes de Maduro en México, en la cual discutieron sobre las sanciones y el “cronograma convenido” para el alivio de estas restricciones, según informó Caracas.

Estados Unidos repondrá las sanciones

Estados Unidos no renovará una licencia temporal que alivió desde octubre las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela de no haber avances en acuerdos con el régimen de Nicolás Maduro sobre elecciones libres y justas este año, dijo este lunes un portavoz del Departamento de Estado.

“A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024″, dijo el portavoz.

Estados Unidos levantó sanciones a Venezuela el año pasado, después de los acuerdos de Barbados, para dar al régimen de Maduro incentivos para que celebre elecciones libres este año.

Sin embargo, ese levantamiento de sanciones era temporal y condicionado a progresos en el proceso electoral en Venezuela.

Ante la falta de progreso, a finales de enero, Estados Unidos había vuelto a imponer sanciones al sector del oro y ha advertido que si la situación no mejora dejará que el 18 de abril expiren las licencias para el petróleo y el gas que se habían otorgado en Venezuela.

Tras la decisión de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, la cual le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año.

La ex diputada había arrasado en las primarias opositoras del 22 de octubre pasado, cuando recibió el 92,35% de los votos. Tras ser inhabilitada, Machado designó a Corina Yoris como su reemplazante para las elecciones, pero el chavismo también le impidió anotarse en la carrera presidencial.