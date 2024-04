Un pragmático The Strongest gana 0-2 a GV San José y pone un pie en ‘semis’

Triverio marcó de penal a los 20’ST y Sotomayor anotó a los 45’ST. La revancha será este miércoles 17 en La Paz

POR RAFAEL SEMPÉRTEGUI

Fuente: La Razón

Sin ser brillante, pero sí contundente y efectivo, este domingo en Oruro, The Strongest ganó por 0-2 a Gualberto Villarroel San José, por los cuartos de final de ida del torneo Apertura.

Enrique Triverio anotó de penal a los 20’ST y Gabriel Sotomayor aumentó a los 45’ST para sentenciar el cotejo a favor del Tigre.

Sin embargo, desde el inicio la visita la pasó mal, con presión e intensidad del cuadro local, que atacó sobretodo por la derecha con un endiablado Percy Loza.

Bryan Sobrero tuvo la primera acción de gol desde el costado izquierdo, cuando remató al centro, pero Guillermo Viscarra salvó la caída de su arco a los 4 minutos colocando el pie izquierdo.

Otra acción de riesgo fue un remate de Javier Sanguinetti a los 10’, cuando el balón salió apenas desviado por encima del travesaño.

Viscarra otra vez a los 19’PT salvó su arco ante un remate a quemarropa de Sobrero, que no pudo contra la gran y oportuno accionar del arquero de la selección boliviana.

Ronaldo Sánchez remató y el balón pegó en el codo izquierdo de Adrián Jusino, una acción de penal que no fue cobrada, la misma que fue revisada por el VAR y tampoco fue sancionada.

A los 26’PT Bruno Miranda tuvo una acción ofensiva, pero en posición adelantada.

COMPLEMENTO

The Strongest mantuvo la figura de juego, no varió y dejó serias dudas sobre la propuesta y el accionar en cancha, donde no encontró una propuesta mucho más ofensiva.

Sin embargo, Lavallén acertó en los cambios con los ingresos de Enrique Triverio, Gabriel Sotomayor entre otros.

A los 12’ST, Ursino remató frontal, previa jugada de conjunto, la primera de todo el cotejo de los atigrados en este cotejo.

Sin embargo, cuando se jugaba el minuto 18’ST, el zaguero Mario Cuéllar cometió falta con torpeza, derribando a Víctor Cuéllar,

Enrique Triverio ejecutó el penal y marcó el 0-1 con tiro potente, al medio, donde nunca alcanzó y tampoco pudo evitar la caída de su arco.

Cuando se jugaba el minutos 45’ST Lino desbordó, sacó centro y favoreció para la definición de Sotomayor que puso el 0-2 y sentició virtualmente la llave.

La revancha de este cotejo se jugará el miércoles en La Paz, desde las 20.00 en el Hernando Siles.

