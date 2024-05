«Acaben con ellos»: Nikki Haley firma proyectiles israelíes utilizados contra Gaza

El gesto de solidaridad con Tel Aviv tuvo lugar durante la visita de la exdiplomática y exgobernadora de Carolina del Sur a un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Fuente: RT

Nikki Haley, quien participó en las primarias republicanas aspirando a la nominación para los comicios presidenciales de EE.UU., visitó este martes un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la frontera norte del país hebreo.

En un gesto de solidaridad con Tel Aviv, Haley firmó proyectiles de artillería utilizados por los soldados israelíes para disparar contra la Franja de Gaza. «¡Acaben con ellos! ¡Estados Unidos ama a Israel!«, escribió.

Durante su visita, Haley, que fue acompañada por el exembajador israelí ante la ONU y actual miembro de la Knesset (Parlamento israelí), Danny Danon, reiteró que «Estados Unidos apoya a Israel». «Israel está luchando contra los enemigos de Estados Unidos hoy. No se detengan hasta ganar«, aseveró.

“Finish them!” Nikki Haley autographs a bomb in Israel that will be dropped on Gaza. pic.twitter.com/LUC2x81q9r

— Mike Sington (@MikeSington) May 28, 2024