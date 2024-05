En 12 meses, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, Bolivia generó ingresos por $us 7,6 millones por la exportación de energía eléctrica a la República de Argentina, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística ().

De acuerdo con el detalle, en marzo y abril del año pasado se obtuvo $us 4,83 millones por la exportación de electricidad al país vecino. Posteriormente, los ingresos por la venta de energía eléctrica se redujeron y las ganancias no superaron ni el millón de dólares, incluso en mayo de 2023 solo se generó $us 8.637.

Los meses siguientes, junio y julio, no hubo demanda de energía eléctrica por parte de Argentina. Se retomó el consumo de electricidad en agosto y septiembre cuando demandó el energético por un valor de $us 0,71 millones.

Argentina nuevamente demandó electricidad boliviana en enero y febrero de este 2024 por un poco más de $us 2 millones.

A partir del 13 de marzo de 2023, Bolivia comenzó a exportar energía eléctrica a la Argentina a través de la Línea de Transmisión “Juana Azurduy de Padilla” en 132 kilovoltios (KV), hecho que se convirtió en un hito histórico para el país, ya que nunca antes exportó electricidad.

Electricidad

La construcción de la línea de interconexión Bolivia – Argentina “Juana Azurduy de Padilla de 132 kilovoltios (KV), para la exportación de energía eléctrica al mercado vecino, demandó una inversión de Bs 365,3 millones.

Para este proyecto se construyeron 120 kilómetros (km) de líneas de transmisión, En el lado boliviano 46,49 km y en el lado argentino un total de 73,88 km. Además, de las subestaciones Yaguacua, en Tarija, sur de Bolivia, y Tartagal, en Salta, norte de Argentina, que tienen capacidad para inyectar hasta 120 megavatios (MW); además, de puestos de transformación de 150 megavoltamperio (MVA) de potencia (3×50 + 1×50 MVA) en 230/132 kV, instalados en la subestación Yaguacua para reducir el nivel de tensión de 230 KV a 132 KV.

En el primer día de exportación de electricidad a Argentina, a través de ENDE Transmisión Argentina SA, filial de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corporación), Bolivia alcanzó a inyectar 913 megavatios hora (MWh), con una potencia de 60 MW, para abastecer a regiones del norte en el vecino país con electricidad generada desde la Planta Termoeléctrica del Sur (Tarija).

Según datos de ENDE, por día de exportación de electricidad a Argentina Bolivia factura aproximadamente $us 106.000.

El 1 de junio del año pasado, el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el ahora exmandatario de Argentina, Alberto Fernández, se reunieron en Yacuiba, Tarija, para inaugurar la Línea de Interconexión Internacional entre ambos países

Ambos mandatarios coincidieron que la interconexión eléctrica mejora la calidad de vida de los “hermanos” del norte argentino.

Concreción

El 26 de febrero de este año, en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2023, el presidente de ENDE Corporación, Manuel Valle, destacó que durante el año pasado se logró concretar la exportación de electricidad a Argentina lo que permite la interconexión con un sistema de otro país.

“Es un hito porque nos da la posibilidad de intercambiar energía no solo a nosotros vender, sino que cuando tengamos la necesidad podamos comprar en función de nuestro requerimiento y de nuestro interés. Eso es importante señalar”, expresó Valle.

El ejecutivo consideró que esta primera “experiencia en la exportación de electricidad al mercado argentino” abre oportunidades para incrementar la capacidad o construir una nueva línea de transmisión para exportar más energía eléctrica a Argentina.