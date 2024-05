Campesinos piden vetar del MAS de Tarija a los seguidores de Evo

Desde la Federación de Campesinos piden que quienes tomen el mando de la dirección departamental del MAS en Tarija, sean personas que no tengan vínculo con Carlos Acosta ni Evo Morales.

Fuente: https://elpais.bo

Con Julia Ramos en la vicepresidencia de la dirección nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), desde Tarija, la dirigencia campesina afín al bloque arcista busca encaminar el congreso departamental para elegir al nuevo directorio del instrumento político, esto en el marco de lo establecido en el congreso desarrollado a finales del mes de abril en la capital chapaca, que dio un plazo de 60 días para convocar a este evento. Pide dejar fuera a cualquier persona que haya sido afín a Carlos Acosta y Evo Morales.

El dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Andrés Meriles, aplaudió el hecho que Ramos haya sido nombrada en la vicepresidencia del MAS a nivel nacional.

“Queda de aquí en adelante reorganizar todos los departamentos a nivel nacional, en especial Tarija, y decirles nuevamente a esos envidiosos, a esos que le han golpeado a la compañera Julia Ramos en el anterior congreso, no van a ingresar al (siguiente) congreso departamental del MAS, aquí van a manejar las organizaciones sociales y se va a contar con gente nueva en la directiva. No queremos ver gente que haya estado con Carlos Acosta o en la gestión de Evo Morales, porque ellos no han rendido cuentas”, expuso.

Andrés Meriles: “Aquí van a manejar (el MAS) las organizaciones sociales y se va a contar con gente nueva en la directiva”

Meriles mencionó que el Estatuto del MAS establece que si no existe y aprueba un informe económico, no pueden entrar a pugnar la presidencia del MAS departamental. En esa línea, apuntó directamente al militante del MAS, Henry Párraga, a quien sindicó de pretender boicotear la candidatura de Ramos en el reciente evento realizado en El Alto.

Tomando en cuenta que actualmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha puesto en tela de juicio el congreso nacional del MAS realizado en El Alto, del cual está pendiente un pronunciamiento oficial de dicha entidad para ver si avala o no este evento, Meriles dejó en segundo plano esta situación, y aseguró que el congreso ha tenido la supervisión respectiva y que contó con la presencia de todas las organizaciones sociales.

El dirigente campesino manifestó que en este último congreso nacional las organizaciones han emitido diferentes resoluciones, por ejemplo, exigen la pronta otorgación de credenciales y rendición de cuentas de todo lo que ha manejado Evo Morales cuando estuvo al mando de la dirección nacional del MAS.

Meriles recalcó que en estas comisiones también se analizó la posibilidad de expulsar a los diputados y militantes que están en contra del gobierno del presidente Luis Arce. A esto se suma, la iniciativa de modificar el Estatuto del MAS, ya que actualmente daba cabida a que solo una persona pueda presidir el partido y establece 10 años de militancia, cerrando el paso a militantes jóvenes.

Señaló que de momento no existe una fecha definida para convocar al congreso departamental del MAS, pero que el mismo debe realizarse dentro de los 60 días que se establecieron en el congreso de finales de abril.

Al respecto, afines al bloque evista, como Carlos Acosta y Pilar Lizárraga, han evitado referirse sobre el tema. Sin embargo, el asambleísta, José Yucra, a tiempo de calificar el congreso de El Alto como “trucho”, reiteró que el verdadero encuentro del MAS será el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba, donde, también, esperan la supervisión del Tribunal Electoral.

En 90 días convocarán a un nuevo congreso

Tras el congreso de El Alto, donde el bloque arcista del MAS designó a su directiva, el jefe de bancada en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, dijo que en un plazo de 90 días se convocará a un nuevo congreso arcista para revisar y hacer modificaciones al Estatuto Orgánico del MAS.

“Ahora se tiene que llamar a un congreso orgánico. No puede ser que en el Estatuto se hable de un jefe de por vida. No puede ser que en el Estatuto se menosprecio a los dueños del proceso y del MAS”, dijo Mercado, en referencia a las organizaciones sociales.