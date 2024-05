Chi Hyun Chung anuncia su candidatura para las elecciones generales del 2025

“Chi puede” pide que Evo Morales sea enviado a la cárcel y no ve probable una alianza con Camacho y Mesa

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Chi Yhun Chung el surcoreano con nacionalidad boliviana volvió al campo político y se muestra como una alternativa para las próximas elecciones presidenciales del año 2025; aun cuando no tiene una tienda política que lo respalde, asegura que tiene varias propuestas de desarrollo para el país, entre ellas, dejar de lado el sistema socialista que, según él, sólo empobrece a la población.

Descarta acercarse a políticos de oposición como Luis Fernando Camacho o Carlos Mesa, porque considera que tienen una posición ambigua; se hablande la unidad de la oposición, pero no se sientan las bases de los principios y valores políticos, económicos y sociales que regirán esa eventual alianza; en cambio, recordó que él fijó su posición conservadora y en pro del mercado libre, sin ambages.

“Tenemos el principio de la libertad, somos del grupo de los conversadores que creemos en el principio del libre mercado que es el puente del desarrollo económico del país; la falta de divisas, la falta de petróleo y gas es la consecuencia de la jugada (del gobierno), porque mientras haya más pobres él tendrá una sociedad dependiente de un dictador”, enfatizó.

Asimismo, afirmó que el 2025 se abrirá un nuevo horizonte para Bolivia con la opción ‘Chi puede’, que recoge valores cristianos para la transformación del país con base en el emprendimiento y el libre mercado, el saneamiento estructural y sistemático de la justicia, el potenciamiento de las relaciones comerciales internacionales y el reforzamiento del sistema educativo.

Foto: captura pantalla

El político se sumó a las voces que consideran que Evo Morales no puede postularse para los próximos comicios nacionales, porque hay una sentencia constitucional que lo prohíbe; además, enfatizó que el exmandatario debió ser procesado en 2019 cuando se denunció el fraude electoral. «Bolivia está sangrando a causa del MAS”, dijo.

“Lastimosamente, el gobierno de Áñez que entró como un gobierno de facto de transición no cumplió su función y se convirtió en un candidato constitucional que no debía ser, (…) un conjunto de asociación delictiva que permitió la fuga de esos fraudulentos, del binomio, permitió que puedan escapar del país, debería haberse hecho una persecución, pero no ejecutaron, más bien lo convalidaron para que la sigla del MAS continúe”, destacó.

En ese sentido, señaló que, para que haya transparencia en las elecciones nacionales del 2025 se debe transformar el sistema de conteo de votos, el recuento rápido debe ser habilitado y se debe sanear el padrón, porque con el actual los partidos de la oposición siempre estarán en desventaja, pero, dejó en claro que si el presidente Luis Arce no va en ese camino las condiciones no cambiarán.

Ante las amenazas de sectores ‘evistas’ de convulsionar el país si inhabilitan a Morales para las próximas elecciones presidenciales, Chi consideró que el expresidente y sus aliados asumen actitudes sediciosas con la intención de generar una convulsión social que agravará la crisis económica por lo que la gestión actual debe promover las medidas legales necesarias contra estas acciones que buscan desestabilizar al país.

“Si Luis Arce no sanciona a Evo Morales es porque Arce corresponde que sea sacado de la misma manera como se sacó a Evo Morales, si está esperando que el país convulsione de esa manera y que Arce tenga una interrupción de su gobierno y que haya una convulsión social, yo creo que no es la mejor manera de gobernar un país”, remarcó.