Concejales rechazan intento de incremento en pasajes de micros en Santa Cruz

Fuente: Red Uno

Charles Muñoz Flores

Concejales de Comunidad Autonómica (C-A), Movimiento al Socialismo (MAS) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) rechazaron la propuesta de incrementar el costo del pasaje en el transporte urbano, advirtiendo que solo el ejecutivo municipal tiene la facultad de realizar estudios de costo que justifiquen un posible aumento.

El concejal de C-A, Juan Carlos Medrano, fue tajante al expresar su postura en contra del incremento. “No estamos hablando del negocio de un sector que está en quiebra; al contrario, es un negocio muy rentable”, señaló Medrano. El edil aclaró que el Concejo Municipal no aprobará un alza en las tarifas de transporte mientras no haya un estudio exhaustivo que lo respalde. “Más bien le pedimos a los transportistas que se pongan la mano al pecho; no es el momento de tomar esta medida tan drástica”.

Por su parte, el concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Pacheco, enfatizó que cualquier discusión sobre el aumento del pasaje debe ir precedida por mejoras en el servicio y el cumplimiento de la Ley de Movilidad Urbana. “Para que entre en debate el incremento del pasaje, primero deben hacer un buen servicio. Además, tienen que pagar impuestos en Santa Cruz”, declaró Pacheco, quien también criticó que más del 60% del transporte urbano esté registrado en otros municipios.

Gabriela Garzón, concejala de Unidad Cívica Solidaridad, coincidió con sus colegas, resaltando la importancia de socializar el tema con la ciudadanía antes de tomar cualquier decisión. “Hay que ser coherentes y hacer la consulta a todos los ciudadanos. El perjudicado sería el pueblo”, subrayó Garzón.

El sector transporte anunció que planea obtener resultados del estudio de costo para el mes de junio, pero los concejales se mantienen firmes en que cualquier decisión sobre el aumento del pasaje debe ser cuidadosamente evaluada y coordinada con el ejecutivo municipal.