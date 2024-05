Israel toma el control del lado palestino del cruce de Rafah

El ejército israelí anunció este 7 de mayo haber tomado el control de la parte palestina del cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto. Los palestinos intentan cruzar del lado egipcio pero tiene un precio alto. RFI recogió un testimonio.

Al sur de Gaza, el ejército israelí habría tomado el control del lado palestino de Rafah y encontrado infraestructuras de Hamás. Durante la noche de este lunes se registraron bombardeos contra esta ciudad. Según informa nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, es un operativo limitado y fuentes israelíes reconocen que tiene por objetivo presionar a Hamás para que sea flexible en la negociación por un acuerdo. Cruce de Rafah tomado Las mismas fuentes dijeron que Israel informó a Estados Unidos de su intención de evacuar el sector este de Rafah y de iniciar una maniobra militar allí aún antes de la conversación telefónica mantenida ayer entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu, añadiendo además que esta operación militar no es la gran invasión de la que altos funcionarios israelíes han hablado públicamente en las últimas semanas.

Menos de medio día después del inicio de la operación, el ejército israelí tomó el control del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, ubicado a tres kilómetros y medio de la frontera tripartita entre Israel, Egipto y Gaza. Imágenes transmitidas por la televisión muestran un vehículo militar atropellando el cartel «Gaza», junto al paso fronterizo.

Desde el comienzo del operativo, la Fuerza Aérea israelí atacó alrededor de 100 objetivos en la zona de Rafah, donde fueron localizaron tres túneles de combate y el portavoz militar dijo que las fuerzas mataron a 20 terroristas. Un coche bomba que avanzaba hacia las tropas fue destruido.

Propuesta de tregua

El ataque se produjo después de que el grupo islamista Hamás aceptara una propuesta de cese al fuego, que fue sin embargo desestimada por Israel.

El borrador de tregua incluía una pausa en los combates de siete meses en la Franja de Gaza y un intercambio de detenidos palestinos por rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre. Israel lo rechazó y anunció que sigue decidido a continuar sus operaciones en Rafah «para ejercer presión militar sobre Hamás».

En este contexto, la ONU ha denunciado que el ejército israelí les ha prohibido el acceso a Rafah mientras que China pidió a Israel que detenga el ataque contra esta ciudad.

«Hemos perdido todo»

La incertidumbre reina tanto fuera como dentro de Rafah, donde se refugiaron millón y medio de palestinos. Algunas familias han logrado cruzar la frontera hacia el lado egipcio tras pagar hasta 50.000 dólares, pero otras no pudieron y quedaron separadas de ambos lados.

Es el caso de Mohammed Imad, palestino en El Cairo que tiene a toda su familia en Rafah: «Hablé con ellos ayer, hablé con mi papá y mi mamá y con mi hermana. Me dijeron que iban a dormir en mi coche, en la calle, porque no hay ningún lugar para dónde ir. No hay lugares, no hay ningún apartamento que se pueda alquilar, no hay ninguna tienda que se pueda alquilar, no hay nada. Y estoy intentando hablar con mis amigos y tampoco tienen conexión para poder encontrar un lugar para mi familia. Hasta ahora todo lo que sé es que toda mi familia está en la calle. Desde ayer yo no dormí en ningún momento», explica.

«Nosotros somos una familia de nueve personas, cuatro hermanas y dos hermanos, mis padres y yo, y mi sobrino. Yo salí de casa solo porque no podía salir con el resto de la familia, porque para salir de casa hay que pagar mucho dinero. Nosotros hemos perdido literalmente todo en la vida. Yo soy farmacéutico, trabajaba bien antes del 7 de octubre, mi papá trabajaba, mi mamá también, todos. Pero ya hemos perdido todo esto. Hemos perdido la casa, hemos perdido a nuestros familiares, hemos perdido todo», lamenta.

Es que, precisa Mohammed, «para salir con toda la familia hay que pagar 50.000 dólares. ¿De dónde voy a sacar esta cantidad de dinero yo? Por eso decidimos en la familia que Mohammed sale primero y después él va a seguir intentando sacarnos de la Franja de Gaza. Esto es lo que estoy haciendo desde el primer día en Egipto, estoy intentando sacarlos. Hice una campaña para poder recaudar algo de dinero para sacar al resto de la familia, pero hasta ahora no pude llegar a mi objetivo».