Kevin Spacey despotricó contra un documental que narra sus denuncias por abuso sexual

“No voy a quedarme de brazos cruzados ante el ataque de una cadena moribunda”, declaró el actor a través de su cuenta de X.

Kevin Spacey estrenará dos películas este 2023

Fuente: Infobae

Kevin Spacey ha expresado su rechazo al documental producido por Channel 4, titulado “Spacey Unmasked”, el cual se presenta como un análisis detallado de su carrera y las denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra. Este documental está programado para estrenarse en el Reino Unido el 6 y 7 de mayo. Spacey, en una serie de publicaciones en X, anteriormente conocido como Twitter, criticó a la cadena por lo que considera ataques cuyo único propósito es subir sus índices de audiencia.

“No voy a quedarme de brazos cruzados ante el ataque de una cadena moribunda con un ‘documental’ unilateral sobre mí en su desesperado intento de conseguir audiencia”, se lee en una de las publicaciones de Spacey.

Kevin Spacey aseguró en su cuenta de X que Channel 4 no le dio suficiente tiempo para probar que los argumentos presentados en el documental eran falsos (Créditos: X/Kevin Spacey)

El actor argumentó que Channel 4 no es el medio adecuado para abordar las acusaciones en su contra y afirmó haber sido exonerado cada vez que se le ha dado una oportunidad adecuada para defenderse. Alegó además que Channel 4 le ofreció poco tiempo para responder a las acusaciones presentadas en el documental antes de su estreno. Spacey detalló que ha solicitado repetidamente más de siete días para responder a acusaciones que se remontan hasta 48 años, petición que fue denegada por el canal.

“Channel 4 se ha negado basándose en que consideran que pedir una respuesta en 7 días a acusaciones nuevas, anónimas y no específicas es una ‘oportunidad justa’ para mí de refutar cualquier acusación hecha contra mí”, insistió Spacey en X.

El documental “Spacey Unmasked”, dirigido y producido por Katherine Haywood, con Dorothy Byrne y Mike Lerner como productores ejecutivos, es una producción de Roast Beef Productions en asociación con All3 Media International. Tras su emisión en el Reino Unido, el documental tiene previsto estrenarse en Estados Unidos y otros territorios, tras un acuerdo con Warner Bros. Discovery.

Spacey aseguró que su respuesta no ha terminado aquí, prometiendo un texto que «sorprenderá» al mismo Channel 4 REUTERS/Peter Cziborra

Este documental llega después de que Spacey enfrentara nueve cargos criminales en el Reino Unido por parte de cuatro hombres, que incluyeron desde tocamientos no deseados hasta acusaciones más graves. Los hechos denunciados ocurrieron entre 2001 y 2013, periodo durante el cual Spacey fue director artístico del Teatro Old Vic de Londres, de 2004 a 2015.

Spacey adelantó que dará una respuesta más completa al documental británico este fin de semana a través de su página en X, insinuando que su reacción podría dejar sin palabras a Channel 4 y Roast Beef TV.

Kevin Spacey vs “House of Cards”

Si bien, Kevin ha mostrado su inocencia en los juicios que ha atravesado, el escándalo de sus denuncias aún lo persiguen.

El pasado febrero, Spacey llegó a un acuerdo con Media Rights Capital (MRC), casa productora de la serie House of Cards. Esto después de ser despedido en la última temporada debido a las denuncias de abuso sexual de las cuales posteriormente fue exonerado. Spacey acordó compensar al estudio con un millón de dólares en pagos distribuidos a lo largo de varios años. Esta suma es significativamente menor a los 31 millones de dólares que MRC había demandado inicialmente para mitigar los costos asociados con la reestructuración apresurada de la serie.

A pesar de ser exonerado de sus acusaciones de abuso sexual, Spacey tendrá que pagar a los productores de House Of Cards por haber tenido que reescribir la historia de último momento debido a su partida

La resolución de este litigio implica que Spacey destinará el 10% de sus ingresos netos para el pago de esta deuda y colaborará con MRC en su esfuerzo por recuperar los fondos perdidos a través de una demanda contra su compañía de seguros. En el inicio de 2022, MRC había demandado a las aseguradoras Fireman’s Fund y Lloyd’s of London, argumentando que las pólizas debían cubrir las pérdidas ocasionadas por la salida de Spacey bajo circunstancias excepcionales, incluyendo enfermedades.

Sin embargo, tras las acusaciones en contra de Spacey, éste ingresó a un centro de rehabilitación por adicción al sexo, un trastorno que MRC sugería debía ser cubierto por las aseguradoras.

El juez Mark Epstein, no obstante, rechazó las demandas de MRC tanto en abril como en noviembre de 2023, señalando que las pólizas no estaban diseñadas para cubrir el tipo de riesgo que representaba el caso de Spacey. Epstein argumentó que las partes no habían contemplado ese tipo de cobertura al momento de firmar las pólizas y que MRC no había proporcionado detalles convincentes de cómo la condición de Spacey lo forzó a abandonar el programa.