María Eugenia García, rectora de la UMSA: “Queremos trabajar con jóvenes universitarios en los centros de estudiantes”

María Eugenia García ganó la rectoría de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en un balotaje con el 61,79% de la preferencia electoral. Estará al frente de la mayor universidad pública paceña junto al vicerrector electo, Tito Estévez, hasta el 2027. María Eugenia García nueva rectora de la UMSA. Foto: BD

Fuente: Brújula Digital

García apuesta por jóvenes universitarios y anuncia que intentará que los centros de estudiantes estén integrados por ellos y desde ahí pretende generar excelencia académica. “Queremos dar un giro muy grande en ese sentido”, dijo y anunció que, también, apuesta por el segundo congreso universitario, además de reabrir el departamento de transparencia para recibir llamadas sobre presuntos abusos de autoridad.

Asumirá el cargo este jueves a las 18:00 en el Paraninfo del Monoblock de la UMSA. Estudió en el Colegio Santa Teresa, es ingeniera en Ciencias Químicas, tiene una especialidad en eficiencia industrial y sistemas de gestión ambiental. Es doctora en Hidroquímica del Departamento de Ingeniería de Recursos Hídricos de la Universidad de Lund, Suecia.

Es docente emérito de la UMSA desde hace 25 años. Ocupó cargos como vicedecana en dos oportunidades de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Fungió como presidente de la Comisión de Investigación del Consejo Académica Universitario, como directora del Departamento de Investigación, posgrado e Interacción Social de la Universidad.

Fue vicerrectora en la gestión de Óscar Heredia (2021 – 2024) y candidateó a la silla rectoral por el Movimiento Académico Universitario (MAU), que le permitió ganar los comicios por amplia mayoría el pasado 23 de mayo.

Este el diálogo con Brújula Digital:

BD– ¿Qué ofreció en su campaña electoral estudiantes, docentes y administrativos?

MEG– Yo soy una persona que cree; desde que hemos estado reunidos elaborando las propuestas, discutiendo, ¿de qué íbamos a ofertar a la comunidad universitaria? ¿Qué queríamos cambiar? Le hemos puesto primero el corazón, el entusiasmo, creo que es un aspecto fundamental para cambiar; le hemos puesto voluntad, que creo que es otro aspecto importantísimo para querer cambiar y cumplir las propuestas; y, definitivamente, no hemos ofertado nada que no podamos cumplir, todo lo que está en el plan de trabajo, está alcanzable plenamente, y reitero, con voluntad, con trabajo, con esfuerzo y con trabajo en equipo. Esos son los factores fundamentales y el resto ya son más herramientas.

BD– ¿Cómo pretende luchar contra el acoso laboral, sexual, social en la Universidad?

MEG– Ese es un tema en el que vamos a trabajar arduamente y vamos a recuperar el área, el departamento de transparencia, que había desaparecido y ahí van a estar personas que reciban los reclamos, las llamadas, a través de una línea gratuita, personas en las cuales van a confiar los estudiantes, los docentes, también personal administrativo. Está establecido por ley a nivel nacional y vamos a ser implacables y duros con eso. Entonces no vamos a dejar que sigan los acosos, las persecuciones dentro de nuestra UMSA.

BD– Hubo un caso sonado en la carrera de Comunicación Social, ¿se reabrirá el caso? ¿Se hará algo contra uno de los denunciados por acoso?

MEG– Se va a revisar con el Departamento de Asesoría Jurídica, que también se está reconformando. Estamos esperando la posesión para reconformar este departamento. Y ahí veremos, no es el único caso, hay varios casos que están pendientes. Entonces ya los iremos viendo y analizando uno por uno.

BD– ¿Qué cambios visibles y que permanecerán por el tiempo pondrá en marcha en la Universidad?

MEG– Sí, van a haber cambios muy visibles. Tenemos que, bueno, nosotros estamos convencidos de que vamos a hacer el segundo congreso (de la UMSA) y ese va a ser el cambio más visible que se va a dar, porque a partir de ahí vamos a tener una nueva universidad. Y los cambios más visibles van a estar enfocados en términos académicos, de la mejora de la calidad de los estudiantes, pero también en darles a los estudiantes más oportunidades, más opciones de vida.

Por ejemplo, vamos a hacer concursos de cultura general, entre facultades e interfacultades. Vamos a hacer juegos, competencias, concursos también interfacultativos, de modo que el estudiante esté ocupado en prepararse físicamente y en prepararse intelectualmente para competir en esos concursos. Los premios van a ser interesantes.

BD– Con la aplicación de distintas modalidades, ¿su gestión buscará mejorar el número de titulados?

MEG– Sabemos que hay un rango de unos 60.000 estudiantes que tiene la UMSA. Son 81.000 estudiantes inscritos que tiene la UMSA y se titulan en promedio más o menos 3.500 por año. Es una cifra importante. Es realmente una cifra importante.

BD– ¿Los derechos y deberes deben ir a la par en los universitarios?

MEG– Y por supuesto que se van a respetar los derechos de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes tienen derecho a muchas cosas, por ejemplo, la beca – comedor, las auxiliaturas de docencia, las becas de investigación, las becas trabajo. Entonces, se va a respetar todo eso. Pero también les vamos a decir que, así como ellos tienen derechos, tienen deberes. Ellos entran a la universidad a estudiar. Entonces, nosotros vamos a premiar la excelencia. Vamos a premiar la excelencia. Entonces, vamos a promover la excelencia académica y vamos a trabajar en esa línea.

BD– ¿Qué opinión tiene de los centros de estudiantes?

MEG– Los centros de estudiantes, nosotros queremos promoverlos; promover, concientizar a los chicos para que los centros de estudiantes estén a cargo de jóvenes estudiantes que son buenos estudiantes y que quieren trabajar por el bienestar de los otros estudiantes. No queremos más de lo mismo, no queremos que los cargos de centros de estudiantes, los ejecutivos, estén ocupados por gente que está muchos años en la universidad, pero no solo muchos años, sino muchos años ocupados en solamente la dirigencia universitaria. Entonces, nosotros queremos dar un giro muy grande en ese sentido.

BD– ¿En su programa de gestión hay alguna acción contra los llamados estudiantes dinosaurios?

MEG– Sí, bueno, algunas de las acciones ya han sido tomadas por el exrector y nosotros no vamos a dejar que continúe o que vuelva ese tema de los estudiantes que han sido llamados dinosaurios en los medios de comunicación.

Por supuesto que se van a tomar los recaudos correspondientes y, nuevamente, reitero, nosotros queremos trabajar con jóvenes estudiantes, con un buen récord académico para que ellos sean quienes también promuevan la excelencia académica a los otros estudiantes.

BD/MC/CT/