Organismo de derechos humanos denuncia condiciones inhumanas en reclusión de Camacho

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Luis Fernando Camacho está detenido desde diciembre de 2022 en Chonchocoro. Foto: El Deber

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Human Rights Foundation denuncia “tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra Camacho en Chonchocoro; a 41 días de la pausa, las elecciones judiciales no hallan una salida; y el ‘error’ de la Ley de Incentivos convirtió a Bolivia en ‘país importador’ de diésel. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Human Rights Foundation denuncia “tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra Camacho en Chonchocoro

El representante de Human Rights Foundation (HRF), Javier El Hage, denunció que el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho sufre de “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. “HRF (Fundación de Derechos Humanos, en español) pudo comprobar de primera mano las duras condiciones carcelarias en las que se encuentra detenido el gobernador Camacho durante 17 meses, y los abusos que sufre a diario, que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes según el derecho internacional”, dijo El Hage, quien visitó la cárcel de Chonchocoro el jueves 23 de mayo.

– Mercado dice que el conflicto del MAS debe resolverse en mesa y no en las calles

El diputado Jerges Mercado, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este domingo que los problemas en ese partido deben solucionarse en mesa, con diálogo, y no en las carreteras. “Los temas (problemas del MAS) tienen que resolverse en la mesa y no en las calles; no con movilizaciones que perjudican a los demás con esa actitud, lamentablemente”, dijo el legislador arcista. De esa manera se refirió al conflicto de liderazgos que quebró al MAS en el último tiempo. Esa división se ahondó con las convocatorias, por separado, a congreso por parte del ala arcista y del bloque evista. Ambos reclamaron la legitimidad de su llamado.

– A 41 días de la pausa, las elecciones judiciales no hallan una salida

Ya pasaron 41 días desde que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales. Desde esa vez, no hay salida posible para reencauzar el proceso. El 16 de abril, ese tribunal dictó una medida cautelar sobre el proceso, por un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa. Se trata de la primera decisión judicial que puso en vilo la preselección, a la que acecharon 36 amparos constitucionales y una acción popular, según informó el diputado Jerges Mercado.

– Oposición no tradicional reaviva plan para lograr candidato único en 2025

Hace algunos días, un grupo de precandidatos presidenciales, denominados opositores no tradicionales, presentó un acta a través de la cual se comprometen a someterse a un proceso de selección de candidato único con miras a los comicios de 2025. En contacto con Los Tiempos, la economista Amparo Ballivián, que es parte de los cuatro precandidatos y firmante del manifiesto, sostuvo que el documento se trabajó en conjunto, con la intención de proponer no sólo un bloque único, sino un candidato único. “Yo voy más allá: me comprometo públicamente a apoyar al candidato único sin pedir nada a cambio, ni senadores, ni ministros”, puntualizó Ballivián.

– Pacto de Unidad tiene hasta el 30 de mayo para impugnar decisión del TSE de no registrar congreso de El Alto

El Pacto de Unidad tiene hasta el jueves 30 de mayo para presentar un recurso extraordinario de revisión en contra de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de rechazar el registro de la directiva elegida en el Congreso Nacional Ordinario realizado del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto, informó el secretario de actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Armin Flores. “Ya hemos sido notificados con esa resolución como Pacto de Unidad. Existe el plazo de cinco días para poder realizar el recurso de revisión y lo vamos a interponer. Tenemos hasta el día jueves”, informó.

– Evo dice que no quiere plata como resarcimiento y asegura que usa su renta para costear ítems

El expresidente Evo Morales, dijo este domingo que es “totalmente falso” que él esté tras los 1,9 millones de bolivianos como indemnización porque el 2020 fue inhabilitado para ser candidato al Senado y dijo que el hecho fue tergiversado. Aseguró más bien que con su renta de expresidente costea dos ítems para pagar sueldos en su sindicato cocalero San Francisco. “Aquí no se ha pedido plata, sino que me habiliten (…) no estamos pidiendo plata ni indemnización para nada”, insistió Morales y recordó los antecedentes de hace tres y cuatro años, cuando primero, en febrero de 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitó como candidato al Senado por Cochabamba.

– Procurador afirma que dinero confiscado al exministro Murillo “está en trámite de repatriación”

El procurador General del Estado, César Siles, informó este domingo que el Estado boliviano tramita la recuperación del dinero confiscado en Estados Unidos, a Arturo Murillo y Sergio Méndez, acusados de legitimación de ganancias ilícitas por el caso “gases lacrimógenos”, con el fin de reparar el daño económico al Estado de $us 2, 3 millones. “Se logró decomisar dinero aproximadamente por un millón y medio de dólares a dos millones de dólares, están decomisados como medida cautelar y están en trámite de recuperación, de repatriación para el Estado boliviano y es una garantía de recuperación del daño económico”, explicó en Bolivia Tv.

– El ‘error’ de la Ley de Incentivos convirtió a Bolivia en ‘país importador’ de diésel

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, señaló a la Ley de Incentivos (Ley 767, del 11 de diciembre de 2015) como la razón principal para el incremento de la importación de hidrocarburos, que en el caso de diésel llegó al 80% del consumo nacional. Señaló que, hasta antes de la promulgación de esa norma, que incentiva y promueve las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, las empresas recibían un pago en Nocres (notas de crédito) que les eximía de la cancelación de algunos impuestos. Sin embargo, con esa ley, se determinó incentivos en efectivo, “pero, en realidad, se dejó de pagar”.

– BCB afirma que bancos tienen $us 285 millones a disposición, advierte que la administración que se hace “no es de las mejores”

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó que el sistema financiero nacional cuenta con $us 285 millones para ofrecer a la población y advirtió que la administración que hacen los banqueros “no es de las mejores”. Argumentó que el año pasado el sistema financiero tenía menos divisas disponibles ($us 130 millones a abril) pero demostraron un mejor manejo. “Al mes de abril, los activos totales que tiene el sistema financiero son 453 millones superior en 142 millones a lo que tenía a abril del año pasado, que eran 311 millones; digamos, material monetario como tal, tienen a abril 285 millones.

– YPFB descarta levantar la subvención a los carburantes, apunta producir petróleo y generar biodiésel para reducir importaciones

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, descartó la posibilidad de levantar la subvención a los carburantes y afirmó que el objetivo es producir crudo nacional y biodiésel. “No lo vemos como YPFB que quitar la subvención vaya a arreglar un problema de importación de combustible; el objetivo es poder producir el crudo nacional, poder industrializar nuestra materia prima y generar un combustible amigable con el medio ambiente”, aseguró en Bolivia Tv. Señaló que la subvención de carburantes debe mantenerse para beneficiar al sector productivo, el transporte público y la población, y evitar la inflación.