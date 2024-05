Otra universidad de EE.UU. se sume en el caos por las protestas propalestinas

La Policía intervino en los enfrentamientos entre manifestantes proisraelíes y propalestinos en la Universidad de California en Los Ángeles.

Fuente: RT

Enfrentamientos entre manifestantes propalestinos y proisraelíes estallaron en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en la noche del martes al miércoles, informan medios locales.

Los choques comenzaron en el campus de Westwood a las 23.00, hora local, y se prolongaron durante más de dos horas antes de que llegara la Policía.

BREAKING: Pro-Israel Protesters Shoot More Fireworks Into Peaceful UCLA Encampment. One student reportedly injured & carried away. The cops allow this. So far the Israeli supporters have been assaulting women, screaming the N Word, using pepper spray & fireworks. No punishment. pic.twitter.com/DRd0quedZm — Robert Inlakesh (@falasteen47) May 1, 2024

Según Los Angeles Times, los hechos se iniciaron después de que un numeroso grupo de manifestantes proisraelíes intentara derribar el campamento propalestino lanzándole fuegos artificiales y otros objetos de metal y madera.

ZIONISTS ARE SETTING OFF FIREWORKS AT UCLA ENCAMPMENT. GET TO UCLA NOW AND DEFEND THE STUDENTS pic.twitter.com/6qdr8gTTql — People’s City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) May 1, 2024

Un miembro del colectivo propalestino declaró a la CNN que la universidad «no hizo nada para detener» la pelea. Según él, «la policía que la universidad había contratado, guardias de seguridad privados, se quedaron mirando mientras esto ocurría a pesar de que advertimos a la [Universidad de California] en repetidas ocasiones de que era probable que esto ocurriera.»

Pro-Israel counterprotestors started tearing down @UCLA encampment barriers and screamed «Second nakba!» referring to the mass displacement & dispossession of Palestinians during the 1948 Arab-Israeli war. Per @latimes @safinazzal on the scene with another video: pic.twitter.com/zSplnd1bYO — Teresa Watanabe (@TeresaWatanabe) May 1, 2024

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en X que «seguían de cerca» la situación en la UCLA. «Los responsables de las fuerzas del orden están en contacto esta tarde y se están movilizando recursos», reza en el mensaje.

UCLA 🚨 3:20 am, LAPD has successfully cleared the area separating both factions. However, overhearing police, their orders are not to arrest anyone or clear the encampment, simply to separate both opposing protest groups. pic.twitter.com/i9NtEGdG5O — Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) May 1, 2024

En medio de las protestas, la UCLA ha comunicado que cancela las clases para este miércoles. «Debido a la angustia causada por los actos de violencia que tuvieron lugar en Royce Quad a última hora de la noche y esta madrugada, se cancelan todas las clases de hoy», informó la universidad.

El martes, decenas de agentes de Policía con equipo antidisturbios ingresaron también por la noche en el campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York, con el fin de dispersar a los manifestantes propalestinos reunidos frente a una de las entradas del edificio.