Petro acelera el paso en la lucha anticorrupción: «Funcionario que llegue a robar, se va»

El Gobierno colombiano conformará una mesa «de alto nivel» para documentar presuntos actos de corrupción gubernamental.

Fuente: RT

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a través de las redes en contra de la corrupción estatal luego de que ordenara la conformación de una mesa técnica multidisciplinaria para «documentar y enfrentar casos de uso indebido de recursos públicos».

En una interacción en su cuenta de X, el mandatario escribió que desde que inició la campaña presidencia afirmó que su Gobierno no toleraría la corrupción. «Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va», enfatizó.

He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 3, 2024