Tomayapo y GV San José abren el telón del Clausura, fechas y horarios de los partidos

Todo comienza este viernes 10 de mayo en el estadio IV Centenario desde las 20:00 con el duelo entre tarijeños y orureños.

Fuente: Red Uno

Bolivia.-

El llamado Torneo largo o Clausura, está por comenzar, la Federación Boliviana de Fútbol confirmó las fechas y horarios para las primeras cuatro jornadas que iniciará desde este viernes, con el duelo en Tarija entre Real Tomayapo y Gualberto Villarroel San José desde las 20:00.

Tras el duelo en Tarija, la primera fecha del Clausura, continuará el sábado con tres partidos: Desde las 15:00 en Entre Ríos, el flamante campeón San Antonio, recibirá a Guabirá de Montero, este compromiso será el primer enfrentamiento entre ambos.

A las 17:30 en el Villa Ingenio, Always Ready enfrentará de local a Blooming de Santa Cruz y cerrará la jornada sabatina The Strongest Vs Nacional Potosí en el estadio Hernando Siles de La Paz desde las 20:00.