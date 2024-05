Una universidad uruguaya canceló el curso de un profesor al que los estudiantes catalogaron de «sionista» y «apologeta» de Israel

Las autoridades de la Universidad de la República fueron citados a dar explicaciones en el Parlamento. El docente Alberto Spektorowski lamentó los “brotes de antisemitismo” que hay en Uruguay

Alberto Spektorowski fue contratado para dar un curso en la universidad estatal uruguaya, pero luego lo suspendieron (Captura Telemundo/Canal 12)





(Desde Montevideo, Uruguay) – La Facultad de Humanidades de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar) suspendió la realización de una maestría en educación por los cuestionamientos al docente invitado Alberto Spektorowski, a quien el gremio de estudiantes consideró “sionista” y “apologista” de las acciones del gobierno de Israel, informó El País. El docente había sido invitado a participar de dos de las 10 clases del curso “La laicidad como problema: su historia y sus fundamentos”.

Spektorowski es un politólogo uruguayo de 71 años y profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv. Participó en las negociaciones de paz entre España y Medio Oriente, asesoró al gobierno laborista de Israel en negociaciones con los palestinos y también se dedicó a estudios sobre la religión y la laicidad.

Tras la invitación a ese curso, el gremio estudiantil inició una campaña con cuestionamientos al académico uruguayo-israelí. Los alumnos criticaron que se le haya dado el sueldo de docente grado 5 al “al sionista Alberto Spektorowski”, consignó el medio uruguayo.

La sede central de la Universidad de la República, en Montevideo (Udelar)

La lista del gremio que representa a uno de los tres votos en el consejo de la facultad, publicó: “El decano propone darle un cargo equivalente grado 5 a este sionista apologeta del genocidio palestino”. La referencia era a que el académico aseguró que la respuesta de Israel en el conflicto ha dejado “muchos muertos”, pero que eso no significaba que necesariamente fuera un genocido.

La decisión generó una fuerte polémica en Uruguay. El rector de la Udelar, Rodrigo Arim, y el decano de la Facultad de Humanidades, Pablo Martinis, deberán concurrir a la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento a dar explicaciones sobre el caso. El ministro de Educación, Pablo da Silveira, calificó como “extremadamente grave” este episodio y destacó que las universidades “siempre fueron espacios de libertad”.

Spektorowski se enteró que se suspendió el curso por los mismos docentes que lo convocaron como invitado. Según relató al noticiero Telemundo de Canal 12, algunos amigos le advirtieron de publicaciones en Instagram y vio que “se picó mucho” el asunto. “La preocupación de la universidad vino por eso y pensaban que no era el momento, pero yo no puedo meterme en las políticas universitarias. Si quieren, quieren; si no quieren, no quieren”, comentó.

Alberto Spektorowski lamentó que hayan brotes de antisemitismo en el país (Captura Telemundo/Canal 12)

“Me acusaban de sionista. Y así: a mucha honra. Quisieron insultarme, pero no me insultan. Al contrario. Es como decir que me llamo Alberto. Sí, soy sionista”, dijo.

Spektorowski cuestionó que los estudiantes del gremio tomaron partes de disertaciones suyas sin ponerlas en contexto. El profesor dijo estar preocupado por los brotes de antisemitismo que pueden haber en Uruguay. “Acá me crié sin antisemitismo. No sabía ni lo que era. Molestan mucho estos brotes de antisemitismo, que no está intelectualizado. Es inconsciente. Sale así”, apuntó.

El docente dijo que lo que sucedió en la Facultad de Humanidades sienta un mal precedente para el país y consideró que “lo mejor” que pueden hacer los estudiantes es “leer algo” sobre la complejidad del conflicto. “Me da la impresión que no entienden nada”, sostuvo.

El profesor Alberto Spektorowkski fue tildado como «sionista» por estudiantes de la facultad de Humanidades de Uruguay.

En la entrevista, el docente también explicitó su pensamiento sobre el conflicto en Medio Oriente. “Hamás es una ideología genocida. La intención es eliminar al Estado de Israel y punto. Si tuviese los medios para hacerlo, lo haría, sería un genocidio. Irán quiere hacer un genocidio. Punto. Israel tiene los elementos materiales para hacer un genocidio y no lo hace. No lo hizo nunca”, comentó.

Spektorowski dijo que es “tremendamente crítico” de los “excesos” que puedan haber, como también cuestiona muchas de las políticas de Israel. “Yo vengo del campo que trabajó para la idea de los dos estados para dos pueblos, que fracasó”, señaló.

El Comité Central Israelita consideró que la Udelar cedió a “estas presiones que ponen en juego su histórica identidad democrática, plural y laica”.