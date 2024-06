Arce reconoce que el país importa casi el total de diésel y más del 50% de la gasolina

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El primer mandatario conversó con los periodistas tras su llegada de Rusia. Foto: RRSS Luis Arce

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Bolivia importa el 56% de gasolina y el 86% del diésel que consume, revela el presidente; Mesa dice que la única alianza que hay es entre Arce, Choquehuanca y los autoprorrogados para que sigan en sus cargos; y bloqueos en Santa Cruz: Pobladores de Yapacaní cierran válvulas de uno de los pozos Yarara. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Bolivia importa el 56% de gasolina y el 86% del diésel que consume, revela el presidente

El presidente Luis Arce reveló esta noche que Bolivia importa el 56% de la gasolina y el 84% del diésel que requiere debido a la declinación de los campos de producción petrolera. “El consumo de gasolina va subiendo y la producción de gasolina va disminuyendo, antes importábamos sólo el 22% hacia el 2014, vale decir que el 78% del consumo venía de una producción interna, ahora estamos importando el 56% de la gasolina y sólo estamos produciendo el 44% de la gasolina que necesitamos en nuestro país”, afirmó esta noche en conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo. La situación del diésel aún es «más patética» en términos del Mandatario.

– Arce denuncia ataques especulativos que exacerban la escasez de dólar y carburantes

El presidente Luis Arce denunció que su gobierno sufre ataques especulativos que exacerbaron la escasez de dólares y carburantes y responsabilizó de este fenómeno a la prematura electoralización del país. «Ya teníamos en descenso, poco a poco iba a controlarse y nuevamente salen estos temas para exacerbar el tema cambiario», lamentó Arce. Bolivia afronta una situación económica compleja debido a varios factores, una de ellas es la escasez de divisas extranjeras y el fortalecimiento del mercado paralelo de dólares. A ello se suma la carencia de carburantes que provocan largas filas de vehículos en surtidores del país.

– Mesa dice que la única alianza que hay es entre Arce, Choquehuanca y los autoprorrogados para que sigan en sus cargos

Frente a las acusaciones del vicepresidente David Choquehuanca, el jefe nacional de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, aseguró que la única alianza que existe es entre el presidente Luis Arce con los autoprorrogados para que los magistrados continúen en cargos. “Para asegurar que consejeros y magistrados se mantengan inconstitucionalmente en sus cargos, bloqueen la elección judicial e impidan el funcionamiento de la Asamblea Legislativa”, publicó en su cuenta en X. Choquehuanca acusó a Mesa, Morales y Camacho de ser “líderes sin pueblo”, por lo que terminaron aliándose en el Legislativo para forma la “troika extremista” que gesta un supuesto golpe de Estado.

– Elecciones judiciales: Comisión Mixta de Constitución declara cuarto intermedio por ausencia de siete legisladores

Por ausencia de siete legisladores, en su mayoría del ala arcista, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) declaró cuarto intermedio para mañana miércoles 12, la sesión de esta tarde que tenía como objetivo tratar una resolución que fue aprobada la anterior semana, misma que aprueba la continuidad de la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. El presidente de esa instancia parlamentaria, Miguel Rejas, lamentó que se siga paralizando el trabajo desde hace dos meses. “Son siete colegas diputados que pidieron permiso por una hora y media y creo que no han prestado el mayor interés de priorizar este proceso”, manifestó Rejas.

– Arce reconoce que la población está agobiada por el incremento en precios de la canasta familiar

El presidente Luis Arce reconoce que el incremento en los precios de los productos de la canasta familiar es un problema que está agobiando a la población, atribuye a los efectos de la crisis climática, como el retraso de las lluvias y las heladas, que provocaron la alteración del calendario agrícola de la siembra y cosecha de estos. “Hay un problema que está agobiando a nuestra población, que se refiere al incremento que se está dando en los precios de los productos de la canasta familiar y que va en contra del pueblo boliviano, pero se debe a la crisis climática”, dijo en el acto del 80 aniversario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

– Tras trifulca en Chonchocoro, insisten en la liberación de Camacho ya que correría en riesgo su vida

La defensa e integrantes de Creemos insistieron en la liberación del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho debido a que, durante los momentos de tensión del fin de semana en el penal de Chonchocoro se habría puesto en riesgo su integridad. Para el vicepresidente del partido opositor, Efraín Suárez, lo ocurrido el 8 de junio fue un motín de los reos, liderado por Misael Nallar, que no pudo ser controlado por la Policía ya que terminó siendo rebasada. “El Gobierno no tiene la capacidad ni tiene la voluntad de cuidar la vida del gobernador (Luis Fernando Camacho) por eso es que exigimos su libertad porque el gobernador esta secuestrado y no es un detenido”, añadió.

– Presidente Arce se reunirá el próximo sábado con dirigentes del transporte pesado

“Este sábado sostendremos reunión con varios sectores del transporte, del autotransporte que ya han pasado por las mesas técnicas. Han dicho ‘queremos reunirnos’, han planteado sus problemáticas, los ministros los han atendido; por lo tanto, el presidente los va a atender”, aseguró Arce. Bajo ese criterio, dijo que en la reunión se abordarán todos los temas que exige el transporte pesado, entre ellos el tema de aduanas, el suministro de carburantes y otros. “La instrucción que le dimos a nuestros ministros es atender las demandas y conformar los equipos de trabajo que sean necesarios para resolver las peticiones que tienen”, señaló.

– Bloqueos en Santa Cruz: Pobladores de Yapacaní cierran válvulas de uno de los pozos Yarara

Un grupo de pobladores del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, se dirigió hasta la planta de producción Sirari, que es operada por YPFB Andina, subsidiaria de YPFB Corporación, con el objetivo de cerrar las válvulas del pozo Yarara-X2. Al respecto, la estatal petrolera señaló que se ocasionará pérdidas económicas y una afectación en la producción de hidrocarburos, que incluso es para la exportación. De acuerdo con el reporte del medio televisivo DTV, los bloqueadores del kilómetro 50 de Yapacaní, que demandan la aprobación del proyecto carretero Norte Integrado, llegaron hasta las instalaciones, con la amenaza de cerrar las válvulas.

– Gobierno identifica a mayoristas que elevan el precio del arroz, anuncia sanciones

Los empresarios arroceros mantienen el precio del arroz, por lo que el incremento de entre Bs 80 y Bs 100 en el quintal de este producto es responsabilidad de los intermediarios que serán sancionados tras haber sido identificados, informó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. “No hay desabastecimiento ni escasez de productos, lo que sucede es que se ha generado una especulación por el precio del tomate debido a que tiene demanda en el mercado argentino, lo propio ocurre con el arroz, debido a los precios altos que tiene este producto en el Brasil por la caída de su producción”, explicó.

– ‘Rambito’ y ‘La Karem’, los agentes señalados por tortura tras el asalto al hotel Las Américas

Dos ciudadanos cruceños que estuvieron en prisión por más de 10 años bajo cargos de supuestas acciones terroristas contra el Estado declararon en la Fiscalía contra policías de la desarticulada Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc). Se trata de Juan Carlos Guedes Bruno y Alcides Mendoza Masavi, quienes se presentaron esta semana ante el fiscal Ruddi Parada que investiga torturas y vejaciones contra varios de los acusados por un caso que estalló el 16 de abril de 2009 con el asalto al hotel Las Américas. Desde 2006, Bolivia asumió obligaciones con la comunidad internacional porque ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.